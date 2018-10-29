  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

BBP'deki Yazıcıoğlu-Destici kavgasında flaş gelişme! Disipline sevkedildi...

BBP'deki Yazıcıoğlu-Destici kavgasında flaş gelişme! Disipline sevkedildi...

MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimler için 'cumhur ittifakı' masasını devirmesinin ardından, ittifakın en küçük ortağı BBP de yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldı. BBP, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eyi Gülefer Yazıcıoğlu ve Furkan Yazıcıoğlu'nun mahkeme salonunda Genel Başkan Mustafa Destici'nin üzerine yürümesiyle ilgili disiplin soruşturması başlatıldı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-10-2018 08:30 - Güncelleme: 29-10-2018 09:59

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararı aldı. BBP'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısının ardından sonuç bildirgesi hazırlandı. 

KENDİ AD VE AMBLEMİYLE GİRECEK... Buna göre, BBP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

REMZİ ÇAYIR DİSİPLİNE SEVKEDİLDİ... Öte yandan, 25 Ekim 2018'de Kahramanmaraş Adliyesi'nde  Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve oğlunun Genel Başkan Mustafa Destici'nin üzerine yürüyüp ağır hakaretler ettiği olaylara ilişkin, MKYK üyesi Remzi Çayır tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildi.

Bu olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK'ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.

Gülefer Yazıcıoğlu Mustafa Destici'nin üzerine yürüdü! Ahlaksız...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BBP'deki Yazıcıoğlu-Destici kavgasında flaş gelişme! Disipline sevkedildi... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 29 Ekim 2018 09:11 destici aldığı emanete ihanet eden ....................

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro