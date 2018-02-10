  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bayram Şenocak kimdir, aslen nereli AK Parti'ye yeni atama

Bayram Şenocak kimdir, aslen nereli AK Parti'ye yeni atama

Bayram Şenocak kimdir, aslen nereli, karısı kim, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Bayram Şenocak sosyal medyada günün konusu oldu. 1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası Bayram Şenocak Yüzme ve futbol sporlarının yanı sıra DAN diplomasıyla karate hocalığı yapabilecek yetkinliktedir.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-02-2018 15:40 - Güncelleme: 10-02-2018 15:40

Bayram Şenocak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, karısı kim sorularını günün konusu oldu. AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınfan duyurulan Bayram Şenocak'ın biyografisi merak konusu oldu. 

AK PARTİ'İN YENİ İL BAŞKANI BELLİ OLDU: AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak'ın atandığını duyurdu.

Mustafa Ataş, atamanın İstanbul'a ve AK Parti'ye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci bugün düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR:  Bayram Şenocak, 1978 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimine İstanbul'da devam ederek orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu.

Orta derece İngilizce dil bilgisi bulunan Bayram Şenocak, mevcut başkanlar ve adaylar arasında en genç isim olmasıyla tüm dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Avcılar ilçesinde ikamet eden Şeocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın birçok biriminde görev üstlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan ŞENOCAK aynı zamanda MÜSİAD yönetiminde de yer aldı.

Gençlik Kolları'ndan başladığı siyasete, İl Yerel Yönetimler Komisyon Üyesi, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

2010-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Avcılar'dan sorumlu İl Koordinatörü olarak devam etti.

2012-2014 yılları arasında da ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

Yaşı genç olmasına rağmen 10 yılı aşkın bir zamandır siyasetle uğraşan Bayram Şenocak, iki yıllık AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir çok yatırımın Avcılar'a kazandırılmasında etkin rol oynamış ve Avcılar halkının takdirini kazanmıştı.

Aynı zamanda partiye üye kazandırma çalışmasında da önemli çalışmalar yürüterek Türkiye çapında 1.likler elde etti ve Ak Parti tarafından ödüllendirildi.

Yüzme ve futbol sporlarının yanı sıra DAN diplomasıyla karate hocalığı yapabilecek yetkinliktedir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bayram Şenocak kimdir, aslen nereli AK Parti'ye yeni atama haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat