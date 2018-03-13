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Başbuğ 'ilk defa söyleyeceğim' dedi Öcalan'ın teslimini anlattı

Başbuğ 'ilk defa söyleyeceğim' dedi Öcalan'ın teslimini anlattı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Washington yönetiminin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı 1999 yılında Türkiye’ye teslim etmesiyle, örgütün kontrolünün Suriye’den ABD’ye geçtiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 07:39 - Güncelleme: 13-03-2018 07:39

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'da yakalanmasıyla ilgili ses getirecek değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ "ABD Öcalan’ı verip PKK’yı kontrol etti" dedi. ABD’de geçen hafta konferans verip çeşitli temaslarda bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel'e konuştu.

ABD ÖCALAN'I NEDEN TESLİM ETTİ?: İlk defa bunu size söyleyeceğim. ABD, 1999’da Abdullah Öcalan’ı neden Türkiye’ye teslim etti? Hatırlayın dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit’in bir açıklaması vardır. ‘Neden teslim etti bunlar ben pek anlayamadım’ demişti yanlış hatırlamıyorsam. Esasında bunu bir düşünmek lazım. Tabii bu benim kişisel değerlendirmem ve ilk defa açık bir şekilde ifade ediyorum. Öcalan 1979’da Suriye’ye gidiyor. Çıkışına kadar 20 yıl orada. Suriye’de kendisine bağlı bir Kürt yapılanmasını oluşturduğu süreç de odur. Şam’da yaşarken Öcalan kimin kontrolü koruması altındaydı? Esad rejimi... Daha açık konuşalım El Muhaberat. Tabii Rusya’nın da bir ölçüde etkin olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde Öcalan, Muhaberat’ın kontrolü ve koruması altında. Peki siz onu Suriye’den çıkarttınız ve Türkiye’ye teslim ettiniz. Örgüt Suriye’nin kontrolünden uzaklaşmış oldu ve Amerika’nın kontrolüne girdi.

TESLİM ETME SEBEBİ ÖRGÜTÜ KONTROL ETMEK: Muhabirin "ABD’nin Öcalan’ı Türkiye’ye teslim etme sebebi kontrol etmektir diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?" sorusuna Başbuğ şu yanıtı verdi: "Bence ana nedenlerden biri budur. Tabii 1999’dan sonra ABD’nin PKK sorununa siyasal ağırlıklı bir çözüm aramaya daha ağırlık verdiğini de görüyoruz. O da bir ikinci neden. Bir noktada da Abdullah Öcalan’ı Türkiye’de bir cezaevine koyarsanız bu PKK sorunun siyasal çözümü için bir güç olur. Ama asıl mesele Öcalan üzerinden Suriye etkisini almakta."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 13 Mart 2018 09:14 milleti cahil er sanma, millet senden akıllı, fetonun orduda nasıl hücreleştiğini anlat... bunu devlete yazıp yazmadığını söyle, kimlerin seni engellediğini yaz... hadi bakalım kolay gelsin...

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KİMDİR ?
İlker Başbuğ
İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

Orgeneral İlker Başbuğ, 1943 Yılında Afyonkarahisar’da Doğmuştur. 1962 Yılında Kara Harp Okulundan, 1963 Yılında Piyade Okulundan Mezun Olmuştur.   1971 Yılına Kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Çeşitli Birliklerde Takım Ve

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