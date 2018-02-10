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Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ile şehit Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 21:30 - Güncelleme: 10-02-2018 21:30

Başbakan Binali Yıldırım, şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ile şehit Jandarma Astsubay Hilmi Öz'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldıktan sonra karayoluyla İzmir'e geçen Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında bugün kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın anne ve babasının Bornova İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Yıldırım, Karaman'ın babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman'a taziyelerini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Bitlis'in Hizan ilçesinde, 21 Ocak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün (23) ailesinin evine geçti.

Yıldırım, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru baba Özer Öz, anne Hatice Öz, kardeşler Gizem (17) ve Muhammet'e (12) başsağlığı dileklerini iletti.

Evin çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım, elinde Türk bayrağı olan 14 yaşındaki Muhammet Karakan ile sohbet etti.

Karakan'dan ömrü boyunca bayrağa sahip çıkmasını isteyen Yıldırım, bir kadının İstiklal Marşı'ndaki "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" dizelerini seslendirmesi üzerine de "İnşallah" dedi.

Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Öznür Çalık ve Hamza Dağ ile milletvekilleri de eşlik etti.

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