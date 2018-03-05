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Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde

Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde

Başbakan Binali Yıldırım, çiftçilere mazot desteği müjdesi verdi ücretlerin Mart sonuna kadar çiftçilerin hesabına yatacağını açıkladı. Yıldırım, Manisa- İzmir arasındaki Sabuncubeli Tüneli'nin de bu yıl hizmete gireceğini müjdeledi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 00:07 - Güncelleme: 05-03-2018 00:07

Başbakan Binali Yıldırım, çiftçilere yapılan mazot desteğinde paraların Mart sonuna kadar hesaplara yatacağını söyledi. Yıldırım, Manisa- İzmir arasında sürücülere zor anlar yaşatan Sabuncubeli'nde tünelin bu yıl içerisinde hizmete gireceğini müjdeledi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan, dün Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Fatih'i, Kanuni'yi bağrından çıkaran topraklar, Manisa. Cumhuriyetimizi nasıl savunduysa Manisa 15 Temmuz'da da FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi savunan şehirdir Manisa. Şimdi yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Bu salon muhteşem coşkusunu sandıktan gösterecek mi? Tek kelimeyle muhteşemsin Manisa. Sevgili gençler, 15 Temmuz gecesini hatırlayın. 15 Temmuz Türkiye'nin karanlık bir geceden milletin cesareti ile aydınlığa çıktığı bir gündür. Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız o gün meydanlara davet etti. Siz, kadını ile genci ile, yaşlısı ile indiniz meydanlara.

"ŞEYTAN BUNLARIN YANINDA MASUM KALIR"

Kendini bilmez bir CHP'li diyor ki, MHP-AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakla ifadeleri partimize yakıştıranlar siyasi mefta olmaktan kendilerini kurtaramazlar.

"SABUNCUBELİ TÜNELİ'Nİ AÇIYORUZ"

Soma şehitleri için yaptığımız konutları teslim ettik. Evliya Çelebi'nin rüyasına giren Sabuncubeli Tüneli'ni bu sene açıyoruz. İstanbul İzmir Otoyolu adım adım ilerliyor.

"HESAPLARA MAZOT PARALARINI YATIRIYORUZ"

Bu sene de üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz. Bunun da kararını aldık. Manisa'ya son 16 yılda 1.5 milyardan fazla tarım desteği verdik. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden, şimdi hesaplara mazot paralarını yatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mart sonuna kadar herkes alacak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 05 Mart 2018 01:46 Tüneli, Otoyolu, Köprü ile Devlet adamı olunmaz!.. Müteahhit olunur!

    CEVAP YAZ 1 18
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KİMDİR ?
Binali Yıldırım
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

65. hükümette Başbakan olan Binali Yıldırım kimdir ve aslen nerelidir? Binali Yıldırım'ın özgeçmişi şöyle; 1955 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakül

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