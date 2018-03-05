Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde

Başbakan Binali Yıldırım, çiftçilere yapılan mazot desteğinde paraların Mart sonuna kadar hesaplara yatacağını söyledi. Yıldırım, Manisa- İzmir arasında sürücülere zor anlar yaşatan Sabuncubeli'nde tünelin bu yıl içerisinde hizmete gireceğini müjdeledi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan, dün Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Fatih'i, Kanuni'yi bağrından çıkaran topraklar, Manisa. Cumhuriyetimizi nasıl savunduysa Manisa 15 Temmuz'da da FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi savunan şehirdir Manisa. Şimdi yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Bu salon muhteşem coşkusunu sandıktan gösterecek mi? Tek kelimeyle muhteşemsin Manisa. Sevgili gençler, 15 Temmuz gecesini hatırlayın. 15 Temmuz Türkiye'nin karanlık bir geceden milletin cesareti ile aydınlığa çıktığı bir gündür. Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız o gün meydanlara davet etti. Siz, kadını ile genci ile, yaşlısı ile indiniz meydanlara.

"ŞEYTAN BUNLARIN YANINDA MASUM KALIR"

Kendini bilmez bir CHP'li diyor ki, MHP-AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakla ifadeleri partimize yakıştıranlar siyasi mefta olmaktan kendilerini kurtaramazlar.

"SABUNCUBELİ TÜNELİ'Nİ AÇIYORUZ"

Soma şehitleri için yaptığımız konutları teslim ettik. Evliya Çelebi'nin rüyasına giren Sabuncubeli Tüneli'ni bu sene açıyoruz. İstanbul İzmir Otoyolu adım adım ilerliyor.

"HESAPLARA MAZOT PARALARINI YATIRIYORUZ"

Bu sene de üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz. Bunun da kararını aldık. Manisa'ya son 16 yılda 1.5 milyardan fazla tarım desteği verdik. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden, şimdi hesaplara mazot paralarını yatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mart sonuna kadar herkes alacak."