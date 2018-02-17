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Başbakan Yıldırım: Osmanlı tokadını vurduk

Başbakan Yıldırım: Osmanlı tokadını vurduk

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da yaptığı konuşmada "Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar" dedi

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 14:35 - Güncelleme: 17-02-2018 14:35

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da yaptığı konuşmada "Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu.

10 BİN DEAŞ MENSUBU TUTUKLU
Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Şu anda Türk hapishanelerinde DEAŞ mensubu tutuklu sayısı 10 bin. Yuvarlayarak söylüyorum. 5 bin 800 yabancı savaşçıyı sınırlarımızdan sokmadık, geri gönderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa ülkelerinden geliyor. Bunun yanı sıra 4 bin şüphelinin girişini engelledik ve 56 bin 300 potansiyel DEAŞ'la ilişkili olabilecek olanlara sınırlarımızda giriş yasağı koyduk." dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"ABD, YPG/PYD ile işbirliği yaparak özellikle DEAŞ'ı yok etmek için bir faaliyet içine girdi. Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir, adıdır. Birbiriyle eşittir, aynı terör örgütüdür."

SADECE TERÖRLE MÜCADELE VAR
"Biz hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor." diyen Başbakan Yıldırım, "Rusya, İran, Türkiye yapıyor. Biz NATO'nun bir parçasıyız, koalisyonun içindeyiz, hava desteği veriyoruz, NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Ha bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama." şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • MİSAFİR 17 Şubat 2018 17:32 türkiye cumhuriyetinin tokadı bu osmanlının değil T.C T.C T.C T.C T.C T.C ÖZET TÜRK OSMANLI DEĞİL TÜRK

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