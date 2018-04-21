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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 21 Nisan 2018 00:03 - Güncelleme: 21 Nisan 2018 01:20

Başbakan Kemal!

Erken seçim kararının alınmasıyla beraber CHP'de bizi pek de şaşırtmayan gelişmeler yaşanmaya başladı. Aklına esen, "Ben de Cumhurbaşkanı adayıyım" diyor.

Böyle giderse, Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki herkes aday olacak gibi görünüyor. Geride aday olmayan bir tek Kedi Şero kalacak anlaşılan.

Bir milletvekili, canlı yayında kendisine yöneltilen "Sizin genel başkanınız niye aday olmuyor?" sorusuna cevap veriyor.: 

"Çünkü o, başbakanlık koltuğuna aday olacak!"

Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler boşuna orada burada kimyasal arıyor. Yahu kimyasalın membası CHP parti binasında birader. Bu kafa bonzai ile, rakı şarap ile bu hale gelmez. Ancak kimyasal sızıntı bir insanı bu hale getirebilir. 

Bak, yemin ediyorum.

Her bilgisayar başına oturuşumda, ciddi bir CHP yazısı yazmak istiyorum. Tam ciddi olayım derken bi gülme geliyor.

Düşünsenize ya...

Kemal Kılıçdaroğlu, olmayan ve bundan sonra da olmayacak bir koltuğa oturmak için gün sayıyor düşünebiliyor musunuz? 

Sanki daha önceki seçimlerde başbakanlığı çok kazanabildi de...

Arkadaş, ne olursunuz ya.

Şu herifi bir süre başbakanlık koltuğuna oturtun ya. Ama yetki falan vermeyin ha gözünüzü seveyim. Öyle yetkisiz yetkisiz bir süre otursun, o da rahatlasın, biz de... Yoksa bizde beyin meyin bırakmayacak yeminle...

Ya ben boşuna, "Bu adam Erdoğan'ın başına gelen en güzel olaydır" demiyorum.

Yani gözünüzde bir insan canlandırın. 

Bu insan hem, "Oyların yüzde 60-70'ini alacağız" diyor. Hem de yüzde 70 alacağı seçimde aday olmayacağını söylüyor. 

Adayın var mı peki diye soruyorsun...

Tüm zamanların en inanılmaz seçim stratejisini hazırlamış gibi bir edayla hin hin gülüyor, "Var var olmaz olur mu? Çok güzel adayımız var" diyor. 

"Varsa açıkla" diyorsun, "Yok, yıpranmasın diye açıklamayacağım" diyor. Dersin ki adayını alıp çamaşır suyuna yatıracağız.

Önceki gün sabah kahvaltısı yaparken ekranda gördüm.

"Erken seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mısınız?" şeklindeki soruya verdiği cevap aynen şöyle:

"Haziran güzel bir ay. Haziran aydınlık bir ay. Karanlığın az; ama aydınlığın en fazla olduğu ay. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran ayı aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi haziranlar diliyorum" 

Muhabirler şok, ben tamamen iptal!

"Efendim seçim diyorduk. Siz aday olacak mısınız olmayacak mısınız onu söyleyin!"

"Ona da partimizin yetkili organları karar verecek"

İnanın, dinlerken ev üstüme üstüme geldi. "Yok mu lan üzerime beton dökecek bir mikser" diye evden fırladım, çıkış o çıkış.

Bak...

Bu adam tıpkı seçim sandığına gitmeyi unuttuğu gibi aday çıkarmayı da unutacak, demedi demeyin!

İster misiniz bu sefer de ekrana çıkıp, "Bize başbakanlık koltuğuna hazırlanırken onlar Başkanlık seçimini yapmışlar. Normalde biz kazandık ama görüyorsunuz, yine hile yaptılar" desin...

Der mi?

Bence der!

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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 05:06 He Ya!............Muhalif Aday gerekli mi?........... Komedi olur!.......... Recep Emrinde devletin valileri, kaymakamları, bütün bürokratları ve belediye başkanları. Devletin parasıyla, yani bizim paramızla seçim çalışmasında!

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