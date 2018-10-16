  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Başakşehir'den Arda Turan'a rekor para cezası

Başakşehir'den Arda Turan'a rekor para cezası

Medipol Başakşehir Kulübü, şarkıcı Berkay'la kavga eden ve hakkında 12,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Arda Turan'a 2,5 milyon TL para cezası verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-10-2018 14:19 - Güncelleme: 16-10-2018 14:19

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü, ünlü şarkıcı Berkay'la kavga eden ve hakkında 12,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Arda Turan'a 2,5 milyon TL para cezası verdi. Arda Turan, yargı kararını verene kadar Başakşehir'de oynamaya devam edecek.

Kulübün yönetim kurulunun aldığı karar şöyle; "Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

PROFESYONELLİKLE BAĞDAŞMIYOR
Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

2,5 MİLYON TL PARA CEZASI
Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."

GÜKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA: Öte yandan Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ'da NTV canlı yayınına bağlanarak Ardaa Turan'a verilen cezayı değerlendirdi. Gümüşdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Yönetim kurulumuz dün akşam tek gündem maddeli olarak olağanüstü toplandı. Değerlendirmemizde futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medya yansıyan olayları görüşüldü. Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel değerleriylebağdaşmayan bu olayları tavsvip etmiyoruz. Bu bağlamda Arda'ya yönetim kurulu tarafından 2.5 milyon TL para cezası verilmesi kararı aldık."

"Arda bizim oyuncumuz ve profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. Adli süreç devam ederken ve sonuçlanana kadar idmanlarına ve takımla çalışmalarına devam edecek. Adli süreç zaman alacak bir süreç ve bu süreç boyunca neler olacak bilemiyoruz. Bizim disiplin kurallarımıza göre Arda'nın izinli gününde bile gecenin geç saatlerine kadar dışarıda(gece kulüpleri vs.) olması cezadır. Biz bu cezayı verdik fakat zaman içerisinde adli süreç işlerken neler olur bekleyip göreceğiz ve değerlendirmemizi buna göre yapacağız."

Arda Turan'a tanık şoku! Yeni tanık 'Arda taciz etti' dedi...

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Başakşehir'den Arda Turan'a rekor para cezası haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 15:12 futboldan men edilmeli. ahlaki tam sporcu görmek istiyoruz sahalarda. genclere kötü örnek olanlarin sahalarda isi yok

    CEVAP YAZ 0 6
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro