Başakşehir'den Arda Turan'a rekor para cezası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü, ünlü şarkıcı Berkay'la kavga eden ve hakkında 12,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Arda Turan'a 2,5 milyon TL para cezası verdi. Arda Turan, yargı kararını verene kadar Başakşehir'de oynamaya devam edecek.

Kulübün yönetim kurulunun aldığı karar şöyle; "Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

PROFESYONELLİKLE BAĞDAŞMIYOR

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

2,5 MİLYON TL PARA CEZASI

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."

GÜKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA: Öte yandan Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ'da NTV canlı yayınına bağlanarak Ardaa Turan'a verilen cezayı değerlendirdi. Gümüşdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Yönetim kurulumuz dün akşam tek gündem maddeli olarak olağanüstü toplandı. Değerlendirmemizde futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medya yansıyan olayları görüşüldü. Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel değerleriylebağdaşmayan bu olayları tavsvip etmiyoruz. Bu bağlamda Arda'ya yönetim kurulu tarafından 2.5 milyon TL para cezası verilmesi kararı aldık."

"Arda bizim oyuncumuz ve profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. Adli süreç devam ederken ve sonuçlanana kadar idmanlarına ve takımla çalışmalarına devam edecek. Adli süreç zaman alacak bir süreç ve bu süreç boyunca neler olacak bilemiyoruz. Bizim disiplin kurallarımıza göre Arda'nın izinli gününde bile gecenin geç saatlerine kadar dışarıda(gece kulüpleri vs.) olması cezadır. Biz bu cezayı verdik fakat zaman içerisinde adli süreç işlerken neler olur bekleyip göreceğiz ve değerlendirmemizi buna göre yapacağız."

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