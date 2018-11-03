Başakşehir Beşiktaş maçının golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada lider Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, fırsatı kullanamadı. Siyah beyazlılar, Epureanu'nun golüyle yıkılırken zirveden de 6 puan geriye düştü.

ELIA'NIN GOLÜ SAYILMADI

Maça çok hızlı başlayan Medipol Başakşehir'de henüz 6. dakika Elia topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonun öncesinde ofsayt olduğuna hükmetti. Ataklarına devam eden ev shibi ekip 18. dakikada Epureanu'yla aradığı golü buldu. Bu arada Beşiktaş'ta 25. dakikada Adriano sakatlık geçirirken Caner Erkin oyuna dahil oldu. Devrenin sonuna doğru vites yükselten Beşiktaş, aradığı golü bulamayınca soyunma odasına 1-0 geride girdi.

VAGNER LOVE YÜZDE YÜZ GOLÜ KAÇIRDI

İkinci yarıya da iyi giren Beşiktaş, Mustafa Pektemek ve Babel'le tehlikeler yarattı. Bu arada bir zorunlu değişiklik de Başakşehir'den gelirken 62'de Elia'nın yerine Napoleoni oyuna girdi. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş ataklarını sıklaştırırken 90+6'da Vagner Love'ın şutunu Mert Günok çizgiden çıkardı bu pozisyonun ardından son düdük çaldı: 1-0.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ

BAŞAKŞEHİR: 1 - 0 :BEŞİKTAŞ



85. dakika: Ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Pepe'nin, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

83. dakika: Beşiktaş'ta üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Gary Medel oyundan çıkarken, Güven Yalçın yerine giren isim oluyor.

81. dakika: Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Manuel Da Costa topu uzaklaştırıyor.

79. dakika: Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Soner Aydoğdu, Vagner Love'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Soner Aydoğdu bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

77. dakika: Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Gary Medel, Junior Caiçara'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Gary Medel bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.

74. dakika: Medipol Başakşehir'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Marcio Mossoro oyundan çıkarken, Soner Aydoğdu yerine giren isim oluyor.

71. dakika: Atiba Hutchinson'ın pasıyla topla buluşan Adem Ljajic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

68. dakika: Gary Medel'in pasıyla topla buluşan Mustafa Pektemek'in ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok topa hakim olmayı başarıyor.

64. dakika: Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jeremain Lens oyundan çıkarken, Adem Ljajic yerine giren isim oluyor.

60. dakika: Medipol Başakşehir'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Eljero Elia oyundan çıkarken, Stefano Napoleoni yerine giren isim oluyor.

58. dakika: Caner Erkin'in ceza sahası dışında sahası dışında hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

56. dakika: Ryan Babel'in ceza yayı önünden sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda Mert Günok köşeden güçlükle topu kornere çeliyor.

54. dakika: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Edin Visca topu uzaklaştırıyor.

52. dakika: Ryan Babel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mustafa Pektemek'in sağ çaprazdan topun gelişine yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

50. dakika: Edin Visca'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

48. dakika: Ryan Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

46. dakika: Hakem Halis Özkahya ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Beşiktaş başlıyor.

Hakem Halis Özkahya ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45. dakika: Kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza alanına gönderdiği ortasında, Pepe'den seken topu önünde bulan Alexandu Epureanu'nun vuruşunda Loris Karius topa hakim olmayı başarıyor.

44. dakika: Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Jeremain Lens, Eljero Elia'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

43. dakika: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Atiba Hutchinson, Alexandu Epureanu'dan önce kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

42. dakika: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Alexandu Epureanu topu uzaklaştırmayı başarıyor.

40. dakika: Pepe'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Jeremain Lens'in dönerek sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top sağ kale direği dibinden az farkla kornere gidiyor.

37. dakika: Eljero Elia'nın uzun pasıyla topla buluşan Edin Visca'nın hızla ilerleyerek ceza alanına girmeden sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

33. dakika: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Gael Clichy kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

30. dakika: Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

29. dakika: Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Eljero Elia için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

27. dakika: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Medipol Başakşehir savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

23. dakika: Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ryan Babel içeri girerek sol çaprazdan topu kaleye gönderiyor. Ancak araya giren Manuel Da Costa'ya çarpan top kornere gidiyor.

20. dakika: Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Beşiktaş gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Adriano oyundan çıkarken, Caner Erkin yerine giren isim oluyor.

18. dakika: GOOOLL!!! Medipol Başakşehir, Alexandu Epureanu'nun golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Alexandu Epureanu'nun altıpas önünde topun gelişine sağ ayak içiyle yaptığı vırışta meşin yuvarlak Loris Karius'un yanından ağlarla buluşuyor.

13. dakika: Eljero Elia'nın ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

11. dakika: Sağ kanatta Marcio Mossoro'nun defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Edin Visca için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

9. dakika: Vagner Love'un ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok topa hakim olmayı başarıyor.

7. dakika: GOL İPTAL! Edin Visca'nın pası ile topla buluşan Eljero Elia'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Hakem Halis Özkahya önce golü veriyor, ardından VAR sistemi kararıyla pası veren Edin Visca için ofsayt gerekçesiyle gol iptal ediliyor.

5. dakika: Beşiktaş gole yaklaşıyor. Vagner Love'un ara pasıyla topla buluşan Jeremain Lens hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez vuruşunu yapıyor. Ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

3. dakika: Edin Visca'nın pasıyla topla buluşan Junior Caiçara'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

1. dakika: Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Medipol Başakşehir başlıyor.