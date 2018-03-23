Başak Sayan kimdir aslen nereli eşi Murat Vardal kimdir işte ikizleri

Başak Sayan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kocası Murat Vardal kimdir sorularının yanıtı haberimizde. 2014 yılında Murat Vardal ile evlendikten sonra ikiz bebeklere hamile kalan Başak Sayan, Nisan ayında doğum yapmıştı. Ares ve Milan adını verdiğini ikiz bebekleriyle hayata kaldığı yerden devam eden ünlü isim astroloji ile de ilgileniyor.

BAŞAK SAYAN KİMDİR: 1977 yılı Ankara doğumlu olan Başak Sayan Türk oyuncu, senarist ve yazardır.

Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, okul öncesi yıllardan bu yana sahne sanatlarına ilgi duymuş ve tiyatro etkinliklerinde bulunmuştur. Üniversitede eğitim görürken ayrıca özel bir televizyon kanalında çalışan Sayan, kamera arkasında ve reklam filmlerinde yer aldı.



2 yıllık aradan sonra tekrar kamera karşısına çıkan Sayan, hem öyküler yazdı hem de çeşitli filmlerde rol aldı. 2009'da ilk deneme kitabı Aşk Üzerine'yi çıkartan Sayan, 2010'da ise ilk romanı olan Bağlanma Korkusu'nu okurlarına sunan Sayan, 2015'te de yeni romanı Kelebeğin Kaderi ile okurlarıyla buluştu. Ayrıca Sayan astroloji alanıyla da ilgileniyor.

EŞİ İLE TANIŞMA HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI:

15 Ağustos’ta Washington’da Murat Vardal’la evlenen güzel oyuncu Başak Sayan, Türk filmlerini aratmayan tanışma hikayesini tüm içtenliğiyle Ben Bilmem Eşim Bilir’de anlattı.

Tesadüfen aynı uçakla Ankara’ya gidecek olan ikilinin havaalanında ki buluşmasını Murat Vardal’ın ablasından gelen telefonla gerçekleşir. Sayan “Çok eski bir kız arkadaşım aradı, kardeşim de şu anda Bordum Havaalanında, seni görmüş gülümsemiş ama sen kafanı çevirmişsin dedi. Sonra yanıma geldi Murat, öyle tanıştık. Amerika’ya dönmeden önceki 1 haftada Ankara’da görüştük. Son gün beni hiç aramadı bende sinir oldum. Sonra ben İstanbul’a giderken yoldayken mesaj attı. İstanbul’dayken 1 hafta boyunca sürekli konuştuk. 1 hafta sonra beni Amerika’ya davet etti. 11 Temmuz’da Amerika’ya gittim, 15 Ağustos’ta evlendik” dedi.

Başak Sayan, kendisinin hiç kıskançlığı olmadığını ancak eşi Murat Vardal’ın en kötü huyunun kıskançlık olduğunu sözlerine ekledi. Deplasman sorusuna rahatlıkla cevap veren Sayan “ben gönderiyorum ama o beni hiçbir yere göndermiyor. Mesela kız kıza yurt dışına gidemem” dedi.