  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Başak Sayan kimdir aslen nereli eşi Murat Vardal kimdir işte ikizleri

Başak Sayan kimdir aslen nereli eşi Murat Vardal kimdir işte ikizleri

Başak Sayan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Başak Sayan'ın kocası Murat Vardal kimdir soruları merak edildi. Oyunculuğun yani sıra astroloji ile de ilgilenen başarılı isim Başak Sayan 2014 yılında Murat Vardal ile evlendi ve bu evlilikten ikiz bebeği oldu. Ares ve Milan adını verdiğini ikiz bebekleri ve kocası Murat Vardal hakkınd merak edilenler...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-03-2018 15:34 - Güncelleme: 23-03-2018 15:34

Başak Sayan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kocası Murat Vardal kimdir sorularının yanıtı haberimizde. 2014  yılında Murat Vardal ile evlendikten sonra ikiz bebeklere hamile kalan Başak Sayan, Nisan ayında doğum yapmıştı. Ares ve Milan adını verdiğini ikiz bebekleriyle hayata kaldığı yerden devam eden ünlü isim astroloji ile de ilgileniyor.

BAŞAK SAYAN KİMDİR: 1977 yılı Ankara doğumlu olan Başak Sayan Türk oyuncu, senarist ve yazardır.

Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, okul öncesi yıllardan bu yana sahne sanatlarına ilgi duymuş ve tiyatro etkinliklerinde bulunmuştur. Üniversitede eğitim görürken ayrıca özel bir televizyon kanalında çalışan Sayan, kamera arkasında ve reklam filmlerinde yer aldı.


2 yıllık aradan sonra tekrar kamera karşısına çıkan Sayan, hem öyküler yazdı hem de çeşitli filmlerde rol aldı. 2009'da ilk deneme kitabı Aşk Üzerine'yi çıkartan Sayan, 2010'da ise ilk romanı olan Bağlanma Korkusu'nu okurlarına sunan Sayan, 2015'te de yeni romanı Kelebeğin Kaderi ile okurlarıyla buluştu. Ayrıca Sayan astroloji alanıyla da ilgileniyor.

EŞİ İLE TANIŞMA HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI:

15 Ağustos’ta Washington’da Murat Vardal’la evlenen güzel oyuncu Başak Sayan, Türk filmlerini aratmayan tanışma hikayesini tüm içtenliğiyle Ben Bilmem Eşim Bilir’de anlattı.

Tesadüfen aynı uçakla Ankara’ya gidecek olan ikilinin havaalanında ki buluşmasını Murat Vardal’ın ablasından gelen telefonla gerçekleşir. Sayan “Çok eski bir kız arkadaşım aradı, kardeşim de şu anda Bordum Havaalanında, seni görmüş gülümsemiş ama sen kafanı çevirmişsin dedi. Sonra yanıma geldi Murat, öyle tanıştık. Amerika’ya dönmeden önceki 1 haftada Ankara’da görüştük. Son gün beni hiç aramadı bende sinir oldum. Sonra ben İstanbul’a giderken yoldayken mesaj attı. İstanbul’dayken 1 hafta boyunca sürekli konuştuk. 1 hafta sonra beni Amerika’ya davet etti. 11 Temmuz’da Amerika’ya gittim, 15 Ağustos’ta evlendik” dedi.

Başak Sayan, kendisinin hiç kıskançlığı olmadığını ancak eşi Murat Vardal’ın en kötü huyunun kıskançlık olduğunu sözlerine ekledi. Deplasman sorusuna rahatlıkla cevap veren Sayan “ben gönderiyorum ama o beni hiçbir yere göndermiyor. Mesela kız kıza yurt dışına gidemem” dedi. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Başak Sayan kimdir aslen nereli eşi Murat Vardal kimdir işte ikizleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro