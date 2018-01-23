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Barış Atay aslen nereli kimdir oyunu niye yasaklandı?

Barış Atay aslen nereli kimdir oyunu niye yasaklandı?

Tiyatro oyuncusu Barış Atay bu kez de 'Sadece Diktatör' oyununun yasaklanması ile gündemde. Barış Atay’ın ‘Sadece Diktatör’ adlı oyunu Ankara’da da yasaklandı. Valilik Barış Atay'a da Ankara sınırları içinde gösteri yapma yasağı getirdi. Peki kimdir bu Barış Atay aslen nereli?

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 11:42 - Güncelleme: 23-01-2018 11:42

Barış Atay sahnelediği 'sadece diktatör' oyununa gelen yasakla gündem oldu. Atay attığı twitle sadece oyununa değil, Ankara Valiliği tarafından 'kendisine' de yasak getirildiğini söyledi. Barış Atay yasakla ilgili Demet Akbağ'a şu twiti attı: 'Bugün; Ankara valiliği, oynadığım oyunu yasakladı.Onunla yetinmedi, Ankara sınırları içerisinde,benim içinde olduğum,sinema, sinevizyon,sergi,söyleşi vb her şeyi süresiz yasakladı. Kurucu üyelerinden biri olduğum sendikanın başkanısınız ya! Haberdar olmak istersiniz... @demetakbag"

SADECE DİKTATÖR OYUNU NEDİR? : Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği 'Sadece Diktatör' oyunu, Ankara Valiliği'nin kararı ile süresiz olarak yasaklandı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, çeşitli sosyal, yazılı ve görsel medya organlarından; Barış Atay tarafından 28 Ocak 2018 günü Çankaya ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ali Doğan Sahnesi’nde 'Sadece Diktatör' adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahneleneceğine dair paylaşımlarda bulunulduğu bilgisinin elde edildiği vurgulandı. Yasak kararı da provakasyon ihtimaline karşı alındı.

BARIŞ ATAY ASLEN NERELİ KİMDİR? : 1981 senesinde Almanya'da dünyaya gelen Barış Atay Mengüllü 1999 senesine kadar hayatını Antakya'da sürdürmüştür. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana'ya düşen Barış Atay, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Tiyatro sevdasına biyoloji bölümünü terkeden Barış Atay, Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümüne girip buradan mezun oldu.

Barış Atay, 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisindeki Kenan rolü ile ekran karşısına çıktı. Ancak, 2007-2011 yılları arasında Hamdi Alkan'ın ''Arka Sıradakiler'' dizisinde ki Saffet rolü ile daha çok tanındı. Son olarak Hayat Devam Ediyor adlı dizide Kürşat rolünü canlandıran Barış Atay, kısa zamanda birçok kişi tarafında takip edilen ve sevilen bir aktör olmayı başarmıştır.

BARIŞ ATAY'IN EŞİ KİMDİR : Barış Atay, 2013 Mart ayında Beste Sultan Kasapoğulları ile evlendi. Barış Atay, 22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştı. Muhalif kimliği ile ön plana çıkan Barış Atay en son Burak Özçivit'e attığı Afrin twiti ile gündeme geldi. barış atay burak özçivit twiti
Bedelli askerlik yapan Burak Özçivit attığı Afrin twiti sonrasında bir çok kişi tarafından eleştirilmişti.

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