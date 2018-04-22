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Bakan Zeybekçi'den İYİ Parti'ye geçen CHP'liler ile ilgili açıklama!

Bakan Zeybekçi'den İYİ Parti'ye geçen CHP'liler ile ilgili açıklama!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin "Buyruk ve emir gelsin diye bunu isteyenler bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. 15 tane CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye girmiş. Sebep?" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 18:11 - Güncelleme: 22-04-2018 18:11

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partisinin Denizli İl Başkanlığı tarafından Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Kongresinde yaptığı konuşmada, zamanın çok hızlı geçtiğini belirtti.

Dünyanın hızla değiştiğini ve Türkiye'nin de bu değişime ayak uydurduğunu belirten Bakan Zeybekci, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katıldığı haberini paylaşarak şöyle devam etti:

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"Bakın dünya çok hızlı değişiyor. Az önce bir haber aldık. Dünyada bu değişme, daha doğrusu Türkiye'nin bu değişime ayak uydurmasına hazmedemeyen, tekerine çomak sokmak isteyen, Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirasıyla ödeyemediği o memur maaşlarını İMF'den borçlansın ve Türkiye tekrar bir yerlerden ekonomi bakanları gelsin, buyruk ve emir gelsin diye bunu isteyenler bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. 15 tane CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye girmiş. Sebep? Tekrarda fayda var. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye'dir. Bunu asla unutmayalım. 1.5 milyar Müslüman'ın gözü Türkiye'dedir. Topyekün Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve bu dünyada artık lider ülke olmasına hep beraber dua ediyoruz."

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"TEK HEDEFLERİ ERDOĞAN'I HEDEF ALIP KARŞISINA ÇIKMAK"

Zeybekci, Türkiye'nin saldırı altında olduğunu belirterek "Bütün o ilkelerini bırakarak bir araya gelerek tek hedefleri var; o da Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak, karşısına çıkmak. O da Türkiye'ye nasıl zarar veririz onu planlamak. Daha çok gelişme olacak göreceksiniz. Kumaşlar ve iplikler pazara çıkacak. Cumhurbaşkanlığını seçiminde kendilerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma cesareti var mı? Yoktu. Yine başka şeyler yapmaya çalışacaklar. Biz bir ve beraber olacağız. 'Mevzubahis vatansa, milletse gerisi teferruattır' diyeceğiz. Allah'ın izniyle gençlik kollarından gelen kardeşlerimizin ve yetişen kardeşlerimizin tamamı en kısa sürede burada konuşan olacak. Şu ön sıralarda oturanlar da onlar olacak. Onlar gelecek devralacak" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • as 22 Nisan 2018 18:24 başka yere taş atmadan ekonomiye baksan...

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

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