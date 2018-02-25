  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Zeybekci açıkladı! 100 milyar dolar..

Bakan Zeybekci açıkladı! 100 milyar dolar..

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018'de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak ve bunun doğrudan büyümeye, istihdama, ihracatımıza etkisi olacak" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-02-2018 18:21 - Güncelleme: 25-02-2018 00:29

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2018'de Türkiye'de özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını belirterek bu yatırımların büyüme, istihdam, ihracat ve cari açık gibi verileri doğrudan etkileyeceğini bildirdi.

Zeybekci, Pamukkale ilçesinde bir inşaat malzemesi mağazasının açılışına katıldı.

Dünyada inşaat sektöründe Türkiye'nin söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayan Zeybekci, Türk müteahhitlerin 400 milyar dolara yakın proje yaptığını, tüm zor projelerin altından kalktığını anlattı. Zeybekci, Türkiye'nin bu noktaya "felaket tellallarına, bedduacılara, işgalcilere, kara propagandalara rağmen" geldiğine dikkati çekti.

TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Şimdi aslanlarımız, Mehmetlerimiz yeri göğü düşmanın başına yıkıyor. Elhamdülillah, Türkiye'de negatif yönde tüy kıpırdamıyor ve hareket asla yok. Tüm Türkiye ayakta, her şeyiyle. Bu coğrafya bize ecdadın emanetidir. Bu coğrafyada söz söyleyecek biri varsa o da Türkiye ve bu millettir. Bugüne kadar suskunluğumuzu acizliğimiz zannettiler. Allah'ın izniyle bize yan gözle bakan gerek içerde gerekse dışarıda, nerede olursa olsun herkese bu milletin evlatları hesap sormaya başladı ve devam edecek. Onları o inlerine, o beton yığınlarının arasına gömecek. Suriye'de barışı, demokrasiyi temin edecek."

Bu ortamda Türkiye'nin dünyada büyümede bir numara olduğunu dile getiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili ümidimiz artarak devam ediyor. Türkiye ekonomisiyle ilgili beklentilerimiz devam ediyor. Türkiye'nin büyüme rakamlarını hep revize ettiler. 2018'de Türkiye yaklaşık olarak özel sektör eliyle 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacak ve bunun doğrudan büyümeye, istihdama, ihracatımıza etkisi olacak, cari açığı, ithalatımızı aşağıya çeken etkisi olacak."

Zeybekci, daha sonra firmanın açılışını yaptı, ardından bir otomobil modelinin tanıtım toplantısına katıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Zeybekci açıkladı! 100 milyar dolar.. haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 25 Şubat 2018 01:56 14 şeker fabrikasının Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) yakın isimlere satılacağına dair haberler, başta şeker pancarı ile geçimini idame ettiren çiftçiler ve fabrikalarda çalışan işçiler olmak üzere yüz binlerce kişi tedirgin ediyor.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro