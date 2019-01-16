Bakan Varank ilk dosyasını mahkemesiz çözdü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'uzlaştırmacı' kimliğiyle ilk dosyasını mahkemesiz çözüme kavuşturduğunu Twitter'da duyurdu.
Bakan Varank'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile Adalet Bakanlığı uzlaştırmacı belgesi sahibi olduğu ortaya çıktı. Bakan Varank, uzlaştırmacı kimliğiyle ilk dosyasını tamamladığını, mağdur ve şüpheli arasındaki sorunu mahkemesiz çözüme kavuşturduğunu açıkladı. Bakan Varank açıklamasında şöyle dedi:
"Sınavlara girerek edindiğim Adalet Bakanlığı resmi uzlaştırmacı kimliğimle ilk dosyamı tamamladım. Ayfer ve Ayşegül hanım arasındaki sorunu mahkemesiz çözerek yargıyı bir yükten kurtarmış olduk. Herkesi bu yeni ve yararlı sisteme destek vermeye davet ediyorum."
Bakan Varank, uzlaştırdığı kişiler ile çektirdiği fotoğrafları ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya imzalı 'uzlaştırmacı belgesi'ni de Twitter'da paylaştı.
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