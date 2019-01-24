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Bakan Soylu'dan flaş açıklama! Bütün il ve ilçelerde yapılacak

Bakan Soylu'dan flaş açıklama! Bütün il ve ilçelerde yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafik konusunda bir bilinç oluşturulması için Türkiye genelinde bir kampanya hazırlığı yapıldığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 11:20 - Güncelleme: 24-01-2019 11:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Burada yaya öncelikli trafik konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Önümüzdeki zaman içinde yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak." dedi. 

TRAFİK POLİSİNE YENİ ÜNİFORMA: İçişleri Bakanı Soylu öte yandan yeni trafik polisi üniformalarını NTV canlı yayınında anlattı. Soylu'nun açıklamaları şu şekilde; 

Geçen yıl 24 Ocak'ta yine trafik birim amirleriyle toplantı yaptık. Bir takım hedefler ortaya koyduk. Onlara uymak için arkadaşlarımız özen gösterdiler. Hem ölümlerde, hem kazalarda ciddi azalmalar meydana geldi. 2018'in son iki ayında yüzde 30'luk ölümlerde azalma yaşandı. Bu dünyada kolay kolay yakalanacak bir rakam değildir. 

Ciddi bir motivasyon, denetleme, eğitim var. Ve bütün bunları hem sahada hem de sahanın dışında bu işin koordinasyonun görev yapan arkadaşlarımız müthiş bir gayret içerisindeler.

Geçen yıl hem motosikletler hem de trafik personeli konusunda artış yaşanacağını söylemiştik. Araç gereç ve motosiklet konusunda yatırım yaptık. Onu bu sene de yapacağız. 

Bütün arkadaşlarımız özellikle de görünürlüğü de ele alarak; biliyoruz ki trafik polisleri riskli görev yapıyorlar. Bazen trafik kazalarında kendileri maruz kalıyorlar.

Daha koyu renklerden, daha fazla açık renklere ve daha özgün bir yaklaşıma doğru gittik. Kravat yok. En önemli meselelerden birisi; biz polisimizin diğer branşlarından kaldırmıştık. Hem rahat, hem kaliteli, hem esnek...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 12:38 Sıra geldi Ayşen Gruda’yı uğurlamaya. Eğilmemiş, mütevazı bir hayat onunki............. Yitirilmiş bir ülkenin yıkılmış sokaklarının ablası.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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