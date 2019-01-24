Bakan Soylu'dan flaş açıklama! Bütün il ve ilçelerde yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Burada yaya öncelikli trafik konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Önümüzdeki zaman içinde yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak." dedi.

TRAFİK POLİSİNE YENİ ÜNİFORMA: İçişleri Bakanı Soylu öte yandan yeni trafik polisi üniformalarını NTV canlı yayınında anlattı. Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

Geçen yıl 24 Ocak'ta yine trafik birim amirleriyle toplantı yaptık. Bir takım hedefler ortaya koyduk. Onlara uymak için arkadaşlarımız özen gösterdiler. Hem ölümlerde, hem kazalarda ciddi azalmalar meydana geldi. 2018'in son iki ayında yüzde 30'luk ölümlerde azalma yaşandı. Bu dünyada kolay kolay yakalanacak bir rakam değildir.

Ciddi bir motivasyon, denetleme, eğitim var. Ve bütün bunları hem sahada hem de sahanın dışında bu işin koordinasyonun görev yapan arkadaşlarımız müthiş bir gayret içerisindeler.

Geçen yıl hem motosikletler hem de trafik personeli konusunda artış yaşanacağını söylemiştik. Araç gereç ve motosiklet konusunda yatırım yaptık. Onu bu sene de yapacağız.

Bütün arkadaşlarımız özellikle de görünürlüğü de ele alarak; biliyoruz ki trafik polisleri riskli görev yapıyorlar. Bazen trafik kazalarında kendileri maruz kalıyorlar.

Daha koyu renklerden, daha fazla açık renklere ve daha özgün bir yaklaşıma doğru gittik. Kravat yok. En önemli meselelerden birisi; biz polisimizin diğer branşlarından kaldırmıştık. Hem rahat, hem kaliteli, hem esnek...