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Bakan Selçuk'tan 3600 ve yaşlı aylığı açıklaması zam ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk'tan 3600 ve yaşlı aylığı açıklaması zam ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak. 3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor."

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 10:10 - Güncelleme: 18-01-2019 10:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak. 3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor. Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz.

PALU AİLESİ.. Palu çok dehşet bir vakaydı, bu kadar sürmesi gerekiyor muydu Müge Anlı ile bunu konuşacağız.

"RTÜK Başkanımızla aile ve çocuk dostu yayınlar hakkında konuştuk. Aile ve çocuk konusunda çok fazla yayın olmadığını görüyoruz. Çeşitli teşvik mekanizmaları kurarak bunları arttıracağız.

EMEKLLİKTE YAŞA TAKILANLAR
(Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme) Gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında."

SÜRESİZ NAFAKA
Süresiz nafaka konusunda Adalet Bakanlığın ile çalışma sürüyor. İŞKUR geçen yıl  1 milyon 250 bin istihdama aracılık etti."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2019 10:57 3600 meselesini tüm memurlar bazında çözmeden bu iş adaletle sonlanamaz. Birine verip diğerine sabret demek hiç adil değil. Bütün memurlar 3600 ek göstergesine inebilmeli, aksi takdirde var olan ücret dengesizliğini çözmek yerine daha da büyük hale getireceksiniz. Sanırım bürokratlar bazı konularda hükumete yanlış bilgi veriyorlar, yoksa Reis niye bu kadar umursamaz olsun anlamıyorum.

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