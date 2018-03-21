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Bakan Sarıeroğlu'ndan müjde! 400 TL vereceğiz

Bakan Sarıeroğlu'ndan müjde! 400 TL vereceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş başı eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği vereceklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 13:17 - Güncelleme: 21-03-2018 13:17

İŞKUR ve ILO işbirliğinde yürütülen "Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye'de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi" isimli projenin kapanış konferansı Bakan Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sarıeroğlu, Nevruz vesilesiyle, kadınların enerjisiyle bahara girmiş olmayı temenni etti. Bakan Sarıeroğlu, ayrıca 21 Mart'ın Down Sendromu Farkındalık Günü konusunda, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir" dedi.

İSTİHDAM PAKETİ MECLİSTE: Kadınlarla ilgili çok ciddi bir zihinsel dönüşüm içerisinde olunduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, "Biz son 15 yılda bütün politikalarımızın odağına kadını koymuş durumdayız. Kadınlarımızın hayatın her alanında güçlendirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Geldiğimiz bu rakamlar bu güçlü çalışmaların sonucudur. İşsizlik oranlarında çok güçlü düşüşlerimiz var. Kadınların işgücüne katılım oranlarıyla ilgili 1.3 puanlık bir artış var. Hedefimiz 2023'te yüzde 41 kadın işgücüne katılım oranına ulaşmak. Bu kapsamda her türlü mevzuatımızı yenilemiş ve çok ileri seviyelere taşımış durumdayız" dedi.

GÜÇLÜ İSTİHDAM TEŞVİKLERİMİZ MECLİS'TE GÖRÜŞÜLÜYOR

3 yıldır İŞKUR olarak Dünya Kamu İstihdam Kurumları'nın başkanlığını yaptıklarını anımsatan Sarıeroğlu, "Bu süreçte bizlerle iletişime geçen ülkeler, Türkiye deneyimlerinden faydalanmak istediklerini dile getirdiler. Dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan teşviklerimizi hayata geçirdik. Dün gece Meclisteydik, inşallah bugün tamamlanacak. Çok güçlü istihdam teşviklerimizin olduğu yeni bir paketimiz mecliste görüşülüyor.

"KURSLARA KATILAN KADINLARIN 2-5 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARI İÇİN 400 TL BAKIM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Burada da kadınlarla ilgili çok önemli düzenlemeler, yıllardır tartıştığımız kreş konusuyla ilgili, vergi katkıları işverenlerimize sağlayacak, İŞKUR olarak faaliyetlere kadınların daha fazla katılmalarını sağlayacak çocuk bakım destekleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz çok güçlün bir istihdam paketimiz Mecliste. Biz kadınların üretimde daha çok yer almasını istiyoruz, yönetim kademelerinde, karar mekanizmalarında daha çok yer almalarını istiyoruz. İş başı eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arasındaki çocukları için 400 TL bakım desteği vereceğiz" açıklamasında bulundu.

ELEŞTİRİLERE DE ÖNERİLERE DE AÇIĞIZ

İŞKUR faaliyetlerinden kadınların faydalanma oranlarının çok yüksek olduğunu söyleyen Sarıeroğlu, İŞKUR'un Türkiye'nin umut kapısı olduğunu dile getirerek, "Biz önerilere de eleştirilere de açığız ama iş yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltma yoluna giderse de dur deriz. Bizim bu nezaketli duruşumuz başkalarının farklı yerlere girmelerine sebep oluyor. Buna izin vermem, kurumum çok kıymetli" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Hakkı A. 21 Mart 2018 14:30 Seçim yatırımı yapmaya çalışıyor güya ama delikanlılığın kitabında buna resmen rüşvet derler.

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KİMDİR ?
Jülide Sarıeroğlu
JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Genel Merk

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