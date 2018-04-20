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Bakan bizzat duyurdu: Türk lirası zorunlu olacak!

Bakan bizzat duyurdu: Türk lirası zorunlu olacak!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ve KKTC arasında sadece ve sadece Türk lirası kullanmak, ticaretimizde bunu zorunlu hale getirmek için çalışma yapacağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 17:44 - Güncelleme: 20-04-2018 17:53

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve beraberindeki heyetle görüştü.

Türkiye ve KKTC'nin menfaatlerini en üst seviyeye çıkarmak için güzel hizmetlere birlikte imza atacaklarını belirten Zeybekci, "KKTC, bizim için uluslararası arenada her şeyiyle bağımsız bir devlettir. KKTC bizim için bir Erzurum'dur, Konya'dır, Karaman'dır, Aydın'dır, Edirne'dir. Aynı yakınlıkta ve değerde bakıyoruz, yani kalbimizin en özel parçasıdır, ana vatandır, yavru vatandır, can vatandır, birlikte aynı milletin evlatlarıyız. Bu gözle bakıyoruz" diye konuştu.

Zeybekci, KKTC'nin ekonomisi, sanayisi, ticareti, turizmi, yatırımları, altyapısı ve sosyal güvenlik sistemiyle kendi ayakları üzerinde tek başına durabilen bir ekonomi olmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

"TİCARETTE SADECE TÜRK LİRASI"

İki ülkenin ticari ilişkilerine farklı ve özel bir hassasiyet kazandırılabileceğini dile getiren Zeybekci, "Bunu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde yaptık. Bunu değerli bakanımla da görüşeceğiz. Türkiye ve KKTC arasında sadece ve sadece Türk lirası kullanmak, ticaretimizde bunu zorunlu hale getirmek için çalışma yapacağız. Bunu bir anlaşma haline dönüştürebilirsek diye alternatiflerine bakacağız" dedi.

Zeybekci, bu konunun kısa sürede hayata geçirilebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu, iki tarafın da bağımsız şekilde serbestçe kendi aralarında çok özel ticaret yapabilmesini sağlayacak bir enstrümandır. Türkiye'nin politikası bu. Genel olarak ticaret yaptığı Güney Kore, Çin, Rusya ve İran dahil olmak üzere bütün ülkelerle kendi milli paralarımızla ticaret yapmayı zorunlu hale getirmek ve bunu teşvik etmek anlamında bu adımları atıyoruz. İki ülke arasında Türk lirası zaten güçlü şekilde kullanılıyor ama bunu disiplin altına almayı ve tek para birimi haline getirmeyi görüşeceğiz."

Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne yönelik yeni taleplere ilişkin bir soru üzerine, "Bundan sonra bunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden, uğuru devam etsin diye belirli periyotlarla yapmaya devam edeceğiz. İçeriden ve dışarıdan güzel bir teveccüh var" ifadesini kullandı.

"YANIMIZDAKİ YEGANE GÜÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami de iki ülke arasındaki bağların güçlenerek devam edeceğini belirterek, bu iş birliğini derinleştirmek için üzerilerine düşeni yerine getireceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı izolasyonlar ve ambargolarla mücadele ettiğine dikkati çeken Nami, "KKTC'nin bu mücadelesinde yanında bulduğu yegane güç Türkiye Cumhuriyeti. Bir devlet olmanın gereğini hakkıyla yerine getirmemiz, vatandaşlara en iyi hizmeti götürmemiz lazım. Türkiye bu yönde çok büyük adımlar attı. Bunların artarak devam edeceğini biliyoruz. Bu, kendi geleceğimiz için güven veriyor" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • kundemacı 20 Nisan 2018 18:49 Hani dövizin yükselmesi sizi etkilemiyordu.

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KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

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