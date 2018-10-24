Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçiye gübre müjdesi!

Kırmızı ete ilişkin, yapısal problem olduğu için zamana ihtiyacımız var. 2021 sonu itibarıyla Türkiye'yi et ithal eden bir ülke olmaktan kurtaracağız. Açıklamasında bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Peki Bekir Pakdemirli kimdir eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Merhum Türk siyDEVAMI »
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