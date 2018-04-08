Bakan Albayrak: Türkiye resmi bir savaşta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin fiili değil resmi bir savaşta olduğunu söyledi. CHP'nin Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldiğini belirten Albayrak, ana muhalefet partisinin terör örgütüyle aynı safta ve aynı dili kullandığını ileri sürdü.

AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Albayrak, bu haftanın tarihi bir hafta olduğunu, Türkiye'nin, ilk nükleer üs santralinin temelini attığını söyledi.

AK Parti'nin 15 Temmuz sonrasında ülkenin bekası ve kurtuluşu için tek vücut olduğunu söyleyen Albayrak şöyle konuştu:

AK Parti'de siyaset, pazara kadar değil mezara kadar" diyen Albayrak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının, Başkomutanının talimatıyla bu ülkenin bekası için gerekirse canını vermekten çekinmeyen bir siyasi parti teşkilatı var. Bugün daha önemli ve tarihi günlerden geçiyoruz. Bugün Türkiye'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var.

"TÜRKİYE ARTIK FİİLİ DEĞİL RESMİ BİR SAVAŞTA"

Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Savaştığımız bu örgütlerle aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm, kalım mücadelesidir, bu, ülkenin beka mücadelesidir.