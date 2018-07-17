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Bakan Albayrak açıkladı! Vergi borçları için yapılandırma ve öteleme...

Bakan Albayrak açıkladı! Vergi borçları için yapılandırma ve öteleme...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, orta vadeli planlarında vergi borçları için yeni bir yapılandırma ya da borç ötelemesinin olmadığını açıkladı...

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 14:28 - Güncelleme: 17-07-2018 15:04

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vergi borçları için yeni bir yapılandırma ya da borç ötelemesi gibi değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır" dedi. 

Bakan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönem ekonomi politikaları kapsamında, maliye politikalarının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı. Bu kapsamda bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçladıklarını aktaran Albayrak, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini belirtti. 

YENİDEN YAPILANDIRMA BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR... Maliye politikaları kapsamında tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklamayı yaptıklarına dikkati çeken Albayrak, halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının devam ettiğini vurguladı. Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkanlar getirilmiştir. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır.

31 TEMMUZ'DA BİTİYOR... SON FIRSATI DEĞERLENDİRİN... Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır. 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018'de sona erecek olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmaları için son fırsat olduğunu belirtmek isterim."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 17 Temmuz 2018 16:31 Mehmet cengizin 480 milyonluk borcuna kalem çeken vatanseverler! Bizimkinede bir kalem çekerler artik.öyle ya.iloada % 20 m i vermemiz lazim.

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Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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