Bahçeli'den 'Öğrenci Andı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay 8. Dairesi'nin 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Yargı süreci tamamlanmamış olsa da andımızın okutulması artık mümkün hale gelmiştir. Yargı kararının uygulanmasıyla ilgili sorumluluk bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli Danıştay'ın 'andımız' kararıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: ''Yargı süreci tamamlanmamış olsa da, okullarımızda Andımızın okutulması artık mümkün hale gelmiştir. Yargı kararının uygulanmasıyla ilgili sorumluluk bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır.''

"ÇÖZÜLME SÜRECİNİN KARANLIK DÖNEMİNDE ANDIMIZ KURBAN SEÇİLMİŞTİ"

Çözülme sürecinin en karanlık döneminde Andımız kurban seçilmişti. "Ne Mutlu Türküm Diyene" seslenişi her taraftan silinmiş ve kazınmıştı. Bu durum elbette yanlıştı, vahim bir sapma haliydi. Kabullenmemiz imkansızdı.

"ANDIMIZI SAHİPLENDİK"

Sonuç itibariyle çok yoğun itiraz ve tepkimizi dile getirdik, Andımızı sahiplendik.

Peki, Danıştay'ın vermiş olduğu karara gölge düşürmek için kuyruğa girenlere, adeta tahammülsüzlük yarışına heves edenlere ne oluyor? Neden kabus görmüş gibi hareket edip, yıkım ve çözülme süreçlerinin kötü hatıralarına sarılıyorlar?

"TÜRKÜM DEMEK SUÇ MU, DOĞRUYUM DEMEK YANLIŞ MI?"

Türküm demek suç mu? Doğruyum demek yanlış mı? Çalışkan olmak gaflet mi? Eğer Andımıza cephe alanlar kripto damarın karanlık failleri değilse merakla soruyorum dertleri nedir? Bu hazımsızlık niyedir? Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti, üzerinde yaşayan millet ise Türk'tür.

"DANIŞTAY KARARINA ÇOK BOZULMUŞ, ANAYASA VE YASANIN ALENEN ÇİĞNENDİĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir.

Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin.

"PKK'LIYIM, BÖLÜCÜYÜM, KÜRDİSTAN İÇİN ÇALIŞIRIM DİYEN VARSA CEZASI BELLİDİR"

PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin.

"OKUMAYACAK OLAN VARSA KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak varsa kendi işine baksın.