  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter üzerinden yüklendi. Bahçeli tweetlerinde, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik ile ilgili sözlerine sert yanıt verdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 02-02-2019 19:50 - Güncelleme: 02-02-2019 19:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yüklendi. Bahçeli, "Var git işine Sayın Kılıçdaroğlu, incir ağacından oklava, darı unundan baklava, senden de bir halt olmaz, olamaz." diyerek CHP liderine çok sert ifadelerle karşılık verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sabah bir televizyon programında söylediği sözlere sert çıkan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İşte Bahçeli'nin o sözleri; ''Dün sabah emeli belli, hedefi belli, varmak istediği yer belirgin olan malum bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı'nın şahsımla ilgili değerlendirmelerini ibretle izledim. Milliyetçilik konusunda kestiği ahkamı, kırdığı potu, döktüğü aklının dibini gülümseyerek takip ettim.''

"KILIÇDAROĞLU, YİNE BALTAYI TAŞA VURDU"

Sayın Kılıçdaroğlu yine yaş tahtaya bastı,yine baltayı taşa vurdu,bir kez daha açığa düştü! Gerçi bu gibi durumlar onun için öylesine olağan ve otomatiğe bağlanmıştı ki, haline ne acıyan ne de haksızlığını araştıracak kalmıştı.Ancak haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Aklına eseni konuşan hak ettiğini bulur,lafın okkalısını duyar.Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar.Virane zihninde milliliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir

"DERT ETMESİN BU DA GEÇER"

Bir yanda, Sakarya'daki Silah Fabrikası'nın satışına neden sessiz kaldığımı soruyor, diğer yanda Bahçeli'den hiçbir çıkış beklemiyorum diyor. Sayın Kılıçdaroğlu tam bir çelişki yumağı, tam bir yalan ve aldatma yuvası. Benim için üzülüyormuş, dert etmesin bu da geçer!

"SENDEN MİLLİYETÇİ OLMAZ"

Bak Sayın Kılıçdaroğlu, kalbin çürük olsa da, kulağını bana ver. Milliyetçilik lafla olmaz, doğru. Senden zaten milliyetçi olmaz. Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet, ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir.

"YİNE SINIFTA KALDIN"

Ortada satış yok iken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken her şey bitti ve Katar ordusu aldı demek sahtekârlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu farkındaysan yine çaktın, yine sınıfta kaldın. Sayın Kılıçdaroğlu, Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum diyor. Hayırdır, hangi ara kardeş olduk? Nurettin Soyer Ülkücülere her türlü eziyeti, işkenceyi, çileyi ve hatta idamı layık görürken de kardeş miydik?

"SENDEN DE BİR HALT OLMAZ"

Var git işine Sayın Kılıçdaroğlu, incir ağacından oklava, darı unundan baklava, senden de bir halt olmaz, olamaz.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2019 19:58 Kilicdaroglu nun bir halta yaramasi icin Akp nin pesine takilmasi lazim degil mi?Hic bir yerde aday gostermeden Akp ne derse onu yapmasi lazim,genel secimlerde tayyip erdogan i aday gostermesi lazim,o zaman bir halta yarar degil mi?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro