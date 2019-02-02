Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yüklendi. Bahçeli, "Var git işine Sayın Kılıçdaroğlu, incir ağacından oklava, darı unundan baklava, senden de bir halt olmaz, olamaz." diyerek CHP liderine çok sert ifadelerle karşılık verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sabah bir televizyon programında söylediği sözlere sert çıkan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İşte Bahçeli'nin o sözleri; ''Dün sabah emeli belli, hedefi belli, varmak istediği yer belirgin olan malum bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı'nın şahsımla ilgili değerlendirmelerini ibretle izledim. Milliyetçilik konusunda kestiği ahkamı, kırdığı potu, döktüğü aklının dibini gülümseyerek takip ettim.''

"KILIÇDAROĞLU, YİNE BALTAYI TAŞA VURDU"

Sayın Kılıçdaroğlu yine yaş tahtaya bastı,yine baltayı taşa vurdu,bir kez daha açığa düştü! Gerçi bu gibi durumlar onun için öylesine olağan ve otomatiğe bağlanmıştı ki, haline ne acıyan ne de haksızlığını araştıracak kalmıştı.Ancak haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Aklına eseni konuşan hak ettiğini bulur,lafın okkalısını duyar.Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar.Virane zihninde milliliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir

"DERT ETMESİN BU DA GEÇER"

Bir yanda, Sakarya'daki Silah Fabrikası'nın satışına neden sessiz kaldığımı soruyor, diğer yanda Bahçeli'den hiçbir çıkış beklemiyorum diyor. Sayın Kılıçdaroğlu tam bir çelişki yumağı, tam bir yalan ve aldatma yuvası. Benim için üzülüyormuş, dert etmesin bu da geçer!

"SENDEN MİLLİYETÇİ OLMAZ"

Bak Sayın Kılıçdaroğlu, kalbin çürük olsa da, kulağını bana ver. Milliyetçilik lafla olmaz, doğru. Senden zaten milliyetçi olmaz. Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet, ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir.

"YİNE SINIFTA KALDIN"

Ortada satış yok iken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken her şey bitti ve Katar ordusu aldı demek sahtekârlıktır. Sayın Kılıçdaroğlu farkındaysan yine çaktın, yine sınıfta kaldın. Sayın Kılıçdaroğlu, Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum diyor. Hayırdır, hangi ara kardeş olduk? Nurettin Soyer Ülkücülere her türlü eziyeti, işkenceyi, çileyi ve hatta idamı layık görürken de kardeş miydik?

"SENDEN DE BİR HALT OLMAZ"

Var git işine Sayın Kılıçdaroğlu, incir ağacından oklava, darı unundan baklava, senden de bir halt olmaz, olamaz.