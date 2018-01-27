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Bahçeli talimat verdi, Ülkü Ocakları Başkanı Telafer'e gitti

Bahçeli talimat verdi, Ülkü Ocakları Başkanı Telafer'e gitti

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitiren Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek üzere Telafer'e gitti.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 00:34 - Güncelleme: 27-01-2018 00:34

AFRİN'deki terör odaklarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Musa Özalkan'ın vasiyeti hayata geçiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, şehidin vasiyetini yerine getirmek için Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u Telafer'e gönderdi.

Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek üzere Telafer'e gitmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Harekatta, Türk milletinin kahraman bir evladını, ülkücü hareketin yiğit bir sevdalısını vatana feda ettiğini söyleyen Kılavuz, "Ülküdaşımız, kahramanımız Musa Özalkan kardeşimiz, devletimizin istiklali, vatanımızın ve milletimizin bekası için Afrin'de şehadet şerbetini içti" ifadesini kullandı.

'BAHÇELİ'NİN EMİR VE TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKMENELİNDEYİZ'

Bahçeli'nin, Özalkan'ın "Şehit olursam Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür merkezi yapılsın, ismim verilsin" vasiyetinin yerine getirileceğini milletle paylaştığını hatırlatan Kılavuz, şöyle devam etti: 

"Bilinmesini isteriz ki, şehit kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için bizzat Sayın Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda bugün Türkmenelindeyiz. Türkmen şehri Telafer'de gerekli çalışmaları yaparak yerel yöneticiler ile görüşüp, en kısa zamanda şehit Özalkan'ın vasiyetindeki gibi Türkmen balaları için anaokulu-kreş veya kültür yuvası inşa edecek ve şehit kardeşimizin adını ölümsüzleştireceğiz. Şehidimizin ismiyle kurulacak olan bu eğitim öğretim yuvasında, binlerce Türkmen genci eğitim alacak ve gerektiğinde Musa ağabeyleri gibi canlarını bu vatana feda edecek bir bilinç ile yetişecekler."

'LİDERİMİZ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Bahçeli'ye teşekkür eden Kılavuz, "Şehidimizin emanetini sahiplenerek, manevi anlamı, önemi çok büyük bu kutlu vazife ile bizleri onurlandıran liderimiz Bahçeli'ye bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. Türk milleti var oldukça, ülkücü hareket şehidimizin adını Telafer'de ve gönüllerde ebedi kılacaktır. Cenabı Allah, kahraman Mehmetçiklerimizi mansur ve muzaffer eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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