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Bahçeli: 'Ortadoğu kaynıyor, Twitter'dan rest çekiyorlar'

Bahçeli: 'Ortadoğu kaynıyor, Twitter'dan rest çekiyorlar'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Twitter’dan rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 23:43 - Güncelleme: 13-04-2018 23:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Miraç Kandili vesilesiyle açıklamada bulundu.

"Mübarek bir gecenin feyziyle doluyoruz, yükselişin fikriyle coşuyoruz, muhteşem bir halin, muhterem ve müstesna bir hadisenin faziletiyle hemhal oluyor, vecd ile dualarımızı ediyoruz. Nitekim Miraç’ın şan ve şerefine layık olabilmenin mücadelesini veriyoruz" diyen Bahçeli, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya, Rabbimizin sonsuz kudret, eşsiz merhamet, sınırsız rahmetiyle müşerref olduğu hidayet ve hikmet yolculuğunun insanlık için aşılamayacak ufuk, almasını bildikten sonra büyük bir ders olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE KUŞATILIYOR"

Suriye meselesi üzerinden gündeme ilişkin de değerlendirme yapan Bahçeli, "Ortadoğu kaynıyor, komşu coğrafya ve ülkeler küresel emperyalizmin kamçı darbeleriyle, kahredici güç, çıkar ve nüfuz mücadelelerinin altında ağır kanama geçiriyor. Bu nedenle huzur, istikrar ve barışın miracına ulaşmayı diliyorum. Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor. Bu itibarla birliğimizin, beraberliğimizin, sükûnet ve selametin miracına milletçe ulaşmayı temenni ediyorum. Twitter’den rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum. Hüzünlü Mescid-i Aksa’nın ablukadan kurtulması, mukaddesatımıza örtülü savaş açanların oyunlarının bozulması için Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili’nin mirasıyla kutlu bir dirilişe, kalıcı bir dirence kademe kademe yükselmesini arzuluyorum. Aziz Türk milletinin, İslam dünyasının Miraç Kandili’ni dua ve en halisane duygularımla kutluyor, Allah’tan daimi saadet ve nice manevi güzellikler diliyorum. Üzülmeyin, Rabbim inananlarladır, dert etmeyin Allah bizimledir" dedi.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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