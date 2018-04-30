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Bahçeli: Karanlık planları mutlaka ters tepecektir

Bahçeli: Karanlık planları mutlaka ters tepecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden,hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır.Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir.Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 21:29 - Güncelleme: 30-04-2018 21:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, Türk İslam aleminin Berat Kandilini kutladı. Devlet Bahçeli, "Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden, hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır. Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından Berat Kandili ve  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı paylaştı.

Bahçeli 1 Mayıs mesajında, "Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum." dedi

Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

İnsanlık var olduğu andan itibaren muhatap kaldığı maddi ve manevi sorunlardan kurtuluşun yollarını aramış, bulduğu zaman yükselmiş, mahrum kaldığında da dağılmanın, yıkımın, yozlaşmanın pençesine düşmüştür. Boşuna dememişti Yusuf Has Hacib: “Dünya baştan ayağı bozuldu, görüp de şaşıran var mı bunu? Müslümanlar karıştı, birbirini yiyor, tam bir huzur bulan kafirler yatıyor.”

 KARANLIK PLANLAR TERS TEPECEK

Kalpten geçen dilden akarmış. Eğer bu akan güzellikle, doğrulukla, helalle, temizlikle bezenmiş ise mesele yoktur, marifet ve mehabetin aşısı tutmuş demektir. Yok akıntıda kir, pas, nifak, kötülük varsa melanet ve zillet adresini bulmuş haldedir.Her insan emanettir. Manevi sorumluluğunu idrak edenler için emanetin yere düşmesi, emanete leke düşürülmesi hatıra veya hayale bile getirilemeyecektir. Ancak Yusuf Has Hacib yine asırlar önce hükmünü vermişti: “Emanetin adı var, hani koruyan; nasihatin sözü var, hani tutan.” Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden,hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır. Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı’dır.

 PUSUYA YATAN KİM VARSA...

Af pınarı, merhamet kaynağı, mağfiret sancağı olarak inandığımız mübarek Berat Gecesi’nde, Cenab-ı Allah’tan niyazım lütuf, kerem ve inayetini üzerimizden eksik etmemesidir. Millete yan bakan, milli beka ve beraberliğe kast etmek için pusuya yatan kim varsa yenilip yutulacaktır. Şahsi hırslarının kurbanı olmuş, makam, mevki ve dünyevi çıkarları uğruna işbirlikçiliğin ve ihanetin kuryeliğine soyunmuş kim varsa, dilerim ki Allah’tan, ıslah olsunlar, tövbe edip manen arınmanın çabasına girsinler.

Allah katında berat etmek için önce günahlardan uzak durulması, kin ve nefret salgınından kaçınılması gerektiğini bilmek lazımdır.Berat önce vicdandaki durulukla, sonra irfan ve inançtaki dinginlikle olabilecektir. Sözle değil, özüyle berat edenler ne mutlu, ne şanslı insanlardır! Nefsine teslim olup, niyetini vatan ve millet aleyhine temin ve tecelli ettirenler her zaman beratın manevi gücüyle püskürtülüp, cumhurun iffet, ittifak ve istiklal şerefiyle dağılacaklardır. İtibarlı istikbal, iradeli istiklal önümüzdedir.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kundemacı 30 Nisan 2018 22:02 Zavallı Bahçeli tutturdu bir zumzur ittifakı gidiyor. Kayıtsız şartsız teslim olmak Türk Milletinin hiç bir üyesine yakışmaz.

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