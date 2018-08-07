Bağcılar'da yasak aşk cinayeti

Bağcılar'da yaşanan korkunç olay saat 22.00 sıralarında Evren Mahallesi Gökhun Sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Suriyeli Mohamad el Abid, iş çıkışında evine geldi.

Eve geldiğinde eşinin yanında bir erkek gördüğünde cinnet getirdi. Eline mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 24 yaşında ve 3 çocuk annesi eşi Hulud Hemdos ile sevgilisini defalarca bıçakladı. 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra evde sigara içerek vakit geçiren öfkeli koca ardından üzerindeki kıyafetlerini değiştirerek kayıplara karıştı.

Kan izlerini görünce polis ekiplerine haber verdi

Kan donduran namus cinayetinin detayları iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Gündüz saatlerinde Hulud Hemdos tarafından 3 çocuğunu Mohamed El Abid 'in kardeşinin evine götürdü. Akşam olunca çocukları anne babasına ulaştırmak isteyen amca önce yengesini ardından ağabeyini arayıp ulaşamayınca, ağabeyinin evine gitti. Kapıyı çalan amca, evin önünde kan izleri görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Hulud Hemdos ile üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan 35 yaşlarındaki bir erkeğin cesediyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından cesetler cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri cinayeti işlediği düşünülen Mohamad El Abid'in yakalanması için çalışma başlattı.