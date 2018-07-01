AYT ne zaman saat kaçta bitecek 2018 YKS bitiş saati

YKS sınavı saat kaçta bitecel, ikinci oturum olan AYT kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek araştırmaları şu dakikalarda arttı.Bugün saat 10.15'te sınava giren adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika verilecek. AYT barajı ise 180 puan, 180 puan alamayan adaylar tercih yapamayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtlayacak. ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru olacak. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart.

YENİLİKLER ADAYLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ: Marmara Üniversitesi’nde sınava girecek olan Ege Madenci adlı aday, YKS’ye hazırlanırken özel ders aldığını ve kursa gittiğini belirterek, “İlk kez üniversite sınavına katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nde dil eğitimi almak istiyorum. TYT’de Türkçe’de zorlandım. Sorular uzundu, zaman yetmedi. Sistemin değişmesine dil testi için sevindim ancak genel olarak yapılan yenilikler öğrencileri olumsuz etkiledi” dedi.

Berkay Şahin ise, “İlk oturumda Türkçe ve sosyal bilimler testi iyi geçti. Matematikte zorlandım, farklı sorular vardı. Bugün AYT’ye katılacağım. Heyecanlıyım. Psikoloji okumak istiyorum. Çalıştım ama eski sistemde daha iyiydi. Yeni sistem üzdü, eski oturum arasına birkaç hafta vardı, şimdi ise art arda olması heyecana neden oluyor” diye konuştu.

ADAYLARA UYARI: İstanbul Üniversitesi ana kampüs girişinde öğrencilere uyarı yazısı da yer aldı. Sınav salonlarına alınması yasak olan cep telefonu, fotoğraf makinesi, saat gibi cihazların görselleriyle listelendiği duyuruda, “Sınava aşağıdakilerden biriyle girerseniz sınavınız iptal edilir!” denildi.