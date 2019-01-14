  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Avrupa ülkesinden skandal FETÖ kararı! Yüzlerce FETÖ'cü...

Avrupa ülkesinden skandal FETÖ kararı! Yüzlerce FETÖ'cü...

İSVEÇ Televizyonu'nun haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçarak İsveç Göçmen Dairesi'ne başvuran yüzlerce FETÖ’cüye oturma ve çalışma izni verildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 14-01-2019 14:57 - Güncelleme: 14-01-2019 14:57

İSVEÇ devlet televizyonu, İsveç Göçmen Dairesi tarafından Türkiye’den 15 Temmuz’dan sonra kaçan yüzlerce FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni verildiğini duyurdu.

İsveç Televizyonu'nun haberine göre, darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçan FETÖ’cülerin İsveç Göçmen Dairesi'ne yaptıkları sığınma başvurularının yüzlercesine oturma ve çalışma izninin verildiği belirtildi. Haberde, çalışma izni alanlarının Türkiye’de devam eden FETÖ davaları ile bağlantısı olduğu da ifade edildi.

5 YIL SONRA İSVEÇ VATANDAŞI OLABİLİYORLAR: Haberde, İsveç’e kaçan FETÖ’cülerin sayısının 2015 yılında 253, 2016 yılında ise son aylardaki aşırı artış ile 738’e çıktığı kaydedildi. 2017 yılında ise bu sayı 872’ye yükselirken, 2018 yılında sığınma ve çalışma isteyen FETÖ’cülerin sayısı 493 kişi oldu. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler 5 yıl sonra İsveç vatandaşı olabiliyor.

FETÖ ALMANYA'DA 43 MİLYONLUK CAMİ YAPTIRACAK: Terör örgütü FETÖ, Almanya'nın başkenti Berlin'de 43 milyon euroluk kilise, sinagog ve cami yaptıracak. Alman hükümetinin 10 milyon euro yardım sözü verdiği projeyle ilgili olarak Berlin'de yaşayan Müslümanlar tepki gösterdi. Alman hükümetinin projeye şartlı olarak 10 milyon euroluk mali kaynak sözü vermesine karşı çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Fethullah Gülen'in içinde yer aldığı bir projenin Alman vergi mükelleflerinin parasıyla desteklenmesi skandaldır" açıklamasında bulundu.

ALMANYA'YI ÖRGÜTÜN ÜSSÜ YAPTILAR: 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olunca FETÖ’nün Almanya'yı örgütün üssü seçerek faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğine dikkat çekildi. FETÖ'nün Berlin'de kurduğu "Forum Dialog" isimli oluşumun dahil olduğu ve "House of One" vakfının bünyesinde yapılacak olan 43 milyonluk sözde dinler arası dialog projesi için FETÖ yandaşlarının para toplayarak, projeyi hayata geçirme gayretleri Türkler tarafından tepkilerle karşılandı.

"House of One" projesinde Haham Andreas Nachama, Protestan papaz Gregor Hohberg ve FETÖ’ye bağlı Forum Dialog'dan Kadir Sancı sorumlu yönetici olarak yer alıyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Avrupa ülkesinden skandal FETÖ kararı! Yüzlerce FETÖ'cü... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro