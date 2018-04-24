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Avrupa Konseyi: Türkiye olmazsa, 2019'da biteriz

Avrupa Konseyi: Türkiye olmazsa, 2019'da biteriz

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, bugün yapılan oturumda, Avrupa Konseyi'nin katkı payı ödemelerini askıya alan Rusya ve Türkiye'nin maddi katkısı olmadan ne kadar dayanabileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 21:06 - Güncelleme: 24-04-2018 21:06

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, bugün Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısında bulunmuştu. Konsey, bu çağrıdan saatler sonra ise inanılmaz bir yüzsüzlük örneği sergileyerek, Türkiye'nin vereceği paraya ihtiyaçları olduğunu, aksi halde Konsey'in bütçesinin 2019'a kadar ancak dayanabileceklerini söyledi.

Parlamenterlerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Jagland, "Gelecek yılın sonuna kadar dayanabiliriz. O tarihe geldiğimizde önlem alacağımı temin ederim. Eğer önlem almazsam, görevde kalmam" dedi.

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AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyuran Rusya, Haziran 2016'da katkı payı ödemelerini askıya almıştı.

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Kasım 2017'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jagland'a bir mektup göndererek Türkiye'nin bundan böyle teşkilat bütçesine en fazla katkı yapan devlet (Büyük Donör) statüsünden vazgeçmek istediğini belirtmiş ve bu amaçla gerekli işlemlerin başlatılmasını istemişti.

Türkiye 33 milyon euro, Rusya da 32 milyon euro'luk katkı payıyla İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ile Avrupa Konseyi'nin bütçesine en fazla katkı yapan 6 Büyük Donör arasında yer alıyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 22:23 Biz bu parayi niye ödüoz Bize yok denebilmedi icinmi Vermeyin gitsin

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