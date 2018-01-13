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Avrupa Birliği'ne en son katılan ülke hangisi AB'nin yeni üyesi

Avrupa Birliği'ne en son katılan ülke hangisi AB'nin yeni üyesi

Avrupa Birliği'ne katılan en son ülke hangisidir? Türkiye ile AB ilişkilerinde yeni gelişmeler yaşanırken birçok vatandaş AB'ye katılan en son ülkeyi merak ediyor. AB'ye en son katılan ülke aslında bize pek uzak değil. Peki AB'ye katılan en son ülke kim oldu?

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 10:40 - Güncelleme: 13-01-2018 10:40

Avrupa Birliği Türkiye arasında yaşananlar tartışmaya devam ederken en son AB'ye üye olan ülke merak ediliyor. 2016 yılında AB'ye üye olan ülke Türkiye'ye çok uzak değil. Bosna Hersek'in AB tam üyeliği başvurusu kabul edildi.

2016 yılının şubat ayında Avrupa Birliğine tam üyelik için müracaat eden Bosna Hersek'in üyelik başvurusu için gereken kriterleri yerine getirdiği ve tam üyelik başvurusunun kabul edildiği açıklandı. "Bugün Bosna Hersek'in Avrupa istikametinde ve geleceği için tarihi bir gün yaşıyoruz" diyen Bosna Hersek Başbakan'ı Denis Zvizdiç bu ilerlemenin en çok Bosna Hersek gençliği için önemli olduğunu söyledi.

İLK KEZ BİR MÜSLÜMAN ÜLKE ALINDI Bosna Hersek’in AB tam üyeliği başvurusu kabul edildi. Böylece ilk kez Müslüman bir ülke AB üyeliğine girmiş oldu.

NE ZAMAN BAŞVURU YAPILDI? Bosna-Hersek, 15 Şubat 2016 tarihinde AB’ye resmi olarak üyelik başvurusunda bulunmuştu.

AB'YE ÜYE ÜLKELER HANGİLERİ?

Avrupa Birliği yirmi sekiz bağımsız devletten oluşuyor. Bunlar üye devletler olarak bilinen Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.

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