  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Av denetiminde bulunan cihaz Bıldırcın sesi çıkarıyor!

Av denetiminde bulunan cihaz Bıldırcın sesi çıkarıyor!

Zonguldak'ta Eylül ve Ekim ayında gerçekleştirilen av denetimlerinde, usulsüz avlanmada kullanılan, bıldırcın sesi çıkaran 40 elektronik cihaz ele geçirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-10-2018 04:30 - Güncelleme: 23-10-2018 04:30

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürlüğü'nce eylül ve ekim aylarında av denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, özellikle yüksek noktalara kurulan ve çıkardığı bıldırcın sesiyle çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanarak avlanmalarına neden olan teyp, hoparlör ve aküden oluşan 40 elektronik cihaza el konuldu.

Avcılık açısından zengin bir kent
Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, yaptığı açıklamada, kentin avcılık açısından oldukça zengin bir yer olduğunu ifade etti.

Belge ve izin olmadan avlanmak yasak!
Belgesi ve izni olanların, avlanma günlerinde limitleri aşmadan ve ava açık türleri avlamak şartıyla hareket edebileceklerini belirten Örmeci, şunları kaydetti: "Yöremizde bu dönemde bıldırcın avı yoğun. Eylül ve ekim aylarında bıldırcın göçü söz konusu. Usulüyle avlananların yanı sıra, avlanma belgesi ve izni olmadan ya da usulsüz avlanan avcılar var. Elektronik cihaz kullanmak da usulsüz avlanmaya giriyor. Avcılar, daha önce bıldırcın sesi kaydettikleri kasetleri araç teyplerine takıp, akü yardımıyla çalıştırıyor. Bu tür avlanmalara karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Av denetiminde bulunan cihaz Bıldırcın sesi çıkarıyor! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro