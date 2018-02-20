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Aslı Hünel kimdir aslen nereli eşi bakın kim olacak?

Aslı Hünel kimdir aslen nereli eşi bakın kim olacak?

Aslı Hünel kimdir, aslen nereli kaç yaşında, kardeşi Saruhan Hünal kim ve Aslı Hünel'in kocası kim olacak soruları merak konusu oldu. Güçlü sesi ve sempatik tavırları ile sevilen şarkıcı Aslı Hünel şu günlerde evlilik heyecanı yaşıyor. 1977 doğumlu olan Aslı Hünel'i daha yakından tanıyalım işte Aslı Hünel'in biyoğrafisi...

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 15:17 - Güncelleme: 20-02-2018 15:17

Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Aslı Hünel'in kocası kim olacak soruları merak konusu oldu. Oyuncu Saruhan Hünel'in de kardeşi olan Aslı Hünel 1977 İstanbul doğumlu. Aslı Hünel'in anne ve babası da Arap asıllı. Aslı Hünel'i daha yakından tanıyalım işte Aslı Hünel'in biyoğrafisi...

ASLI HÜNEL KİMDİR: 1977 yılınında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Hünel, Türk Sanat Müziği alanında seslendirdiği eserlerle tanınıyor. Arap asıllı bir anne ve Selanikli bir babanın iki çocuğundan biridir. Aynı zamanda ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Aslı Hünel, 14 yaşında ilk şan dersini almıştır. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Sevilen sanatçı Alı Hünel, 2013 yılında ciddi sağlık problemleri ile mücadele etmiş ve tedavilerin sonunda sağlığına kavuşmuştur. Aslı Hünel 2016 yılında çıkardığı "Rengarenk" adlı albümü ile tekrar gündeme gelmiştir.

ASLI HÜNEL'İN ALBÜMLERİ

Büyük Hata

Çok Özledim

Dağlar

Güneş Doğmuyor

Dönemem

Kendine İyi Bak

Yeminliyiz

Duygular

Sevdamız Bitmez

Kırmızı Gülün Alı Var

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Şubat 2018 16:01 2 üniversite bitirmiş olup.halen otomotiv sektöründe büyük bir şirketin müdürlüğünü yapmaktadır.

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