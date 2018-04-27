Aşk ve Mavi 64. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 64. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Mavi, Faysal'ın evinden kaçmayı başarmış ama Faysal son hamlesini yapmamıştır. Elmas hastaneye kaldırılan Refika'nın başında nöbet tutmaktadır. Refika'nın iyileşip kendini ele vermesinden endişe eder. Ali, Mavi'nin hamile olduğunu ve Faysal'ın bebeği düşürtmeye çalıştığını öğrenince Faysal'la hesaplaşmak ister.

AŞK VE MAVİ 64. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 64. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.