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Aşk ve Mavi 64. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Aşk ve Mavi 64. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Aşk ve Mavi 64. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 04 Mayıs 2018 Cuma günü ekrana gelecek Aşk ve Mavi dizisinin 64. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük ilgi gören Aşk ve Mavi 64. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 11:08 - Güncelleme: 27-04-2018 11:08

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Aşk ve Mavi dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Aşk ve Mavi dizisinin 64. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Mavi, Faysal'ın evinden kaçmayı başarmış ama Faysal son hamlesini yapmamıştır. Elmas hastaneye kaldırılan Refika'nın başında nöbet tutmaktadır. Refika'nın iyileşip kendini ele vermesinden endişe eder. Ali, Mavi'nin hamile olduğunu ve Faysal'ın bebeği düşürtmeye çalıştığını öğrenince Faysal'la hesaplaşmak ister.

AŞK VE MAVİ 64. BÖLÜM FRAGMANI: Aşk ve Mavi 64. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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