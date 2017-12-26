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Asgari geçim indirimi AGİ 2018 tablosu yeni AGİ zamlı maaşlar

Asgari geçim indirimi AGİ 2018 tablosu yeni AGİ zamlı maaşlar

Asgari geçim indirimi AGİ 2018 tablosu. 2018'e sayılı günler kala asgari geçim indirimi 2018 yılında ne kadar olacak sorusu merak ediliyor. Asgari geçim indirimi AGİ 2018 tablosu asgari ücrete geçen yıl ki gibi zam olursa ne kadar olacak?

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 09:31 - Güncelleme: 26-12-2017 09:31

Milyonların beklediği asgari ücret 2018 açıklanmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücret ile birlikte asgari geçim indirimi AGİ 2018 tablosu da belli olacak. Peki AGİ 2018 ne kadar olacak?

Devletin çalışanlara verdiği asgari geçim indiriminin belli olmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücrete göre artacak olan AGİ 2018 ne kadar olacak merak konusu oldu. 29 Aralık'ta cuma günü açıklanacak olan asgari ücrete göre AGİ 2018 tablosu da değişecek. Geçen yıl 1.300 lira olan net asgari ücret 1.404.6 liraya çıkartılmıştı. Dolayısıyla yüzde 8.04 oranında bir zam gerçekleşti. Benzer bir artış yapıldığında net asgari ücret 1.517 lira civarında oluyor. Bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ise 144 lirayı buluyor.

AGİ NASIL HESAPLANIYOR? Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

Asgari geçim indirimi-AGİ 2018 tablosu 4 farklı senaryo

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mert 26 Aralık 2017 10:06 haberin içeriği yanlış.net zannettiğiniz ücretin içine agi dahil zaten.yani 1270+agi

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