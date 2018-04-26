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Arefe günü yarım gün mü Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

Arefe günü yarım gün mü Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

Arefe günü yarım gün mü, Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün tatil 2018 soruları merak konusu oldu. Bu sene Ramazan Bayramı 15 Haziran cuma günü başlayacak ve 17 Haziran pazar günü bitecek. Ramazan bayramı arefe günü ise 14 Haziran perşembe günü. Arefe günü yarım gün olacak. Okullar öğleden sonra tatil edilecek, memurlar ve öğretmenler de 14 Haziran perşembe yarım gün çalışacaklar.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 13:45 - Güncelleme: 26-04-2018 14:00

Arefe günü yarım gün mü, 2018 Ramazan bayramı kaç gün tatil, 14 Haziran perşembe okullar yarım gün mü, memurlar öğleden sonra tatil mi yapacak? Ramazan bayramı tatili 14 Haziran Perşembe afere günüyle başlıyor. 3 gün süren ramazan bayramının birinci günü ise 15 Haziran Cuma. Üçüncü yani son günü ise 17 Haziran pazar günü. Yani Ramazan bayramı tatilinin 2 günü haftaiçine 2 günü ise haftasonuna denk geliyor. Peki Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkabilir mi? 11-12-13 Haziran da tatil edilebilir mi? Eğer 11 Haziran pazartesi, 12 Haziran Salı ve 14 Haziran çarşamba günü de tatil ilan edilirse. 9 günlük uzun bir ramazan bayramı tatili çalışanları bekliyor diyebiliriz. Fakat şuan resmi bir açıklama henüz yok, ilerleyen günlerde bu konuda resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.

Ayrıca 2018 yılında Ramazan'ın ilk günü de 16 Mayıs Çarşamba günü olacak. 16 Mayıs'ta Ramazan'ın ilk orucu açılacak. İlk sahur ve ilk teravih namazı tarihi ise 15 Mayıs Salı gecesi.

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Oruçların tutulacağı ve fitrelerin verileceği 2018 Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs tarihinde başlayacak. 14 Haziran Ramazan Bayramının ilk günü olup, 17 Haziran ise bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Ramazan’ın 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN NEDEN ÖNEMLİ:  3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN AYI GÜNLÜK FİDYE MİKTARI AÇIKLANDI: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı en alt sınır fidye ve fitre miktarını günlük 19 TL olarak belirledi. Geçen yıl bu miktar, 16 TL olarak açıklanmıştı.

Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,'oruç fidyesi' ve fitrenin yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlayan mali bir ibadet olarak değerlendirildiğini belirtti. Müftü Şahin Güven, bu yıl 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayında zorunlu olarak oruç tutamayanların günlük oruç fidyesi bedelinin 19 TL olduğunu bildirdi.

RAMAZAN PİDESİ KAÇ LİRA OLDU:Ramazan pidesi fiyatları kaç lira oldu sorusu Ramazan ayına sayılı günler kala cevabını buldu. Peki Ramazan pidesi bu yıl kaç lira olacak? İlk açıklamayı Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit yaptı.

GENELGE GÖNDERİLDİ: Bu sene alınan karar doğrultusunda pide fiyatlarını illerde bulunan fırıncılar odası değil, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı belirliyor. Bu kapsamda Samsun Fırıncılar Odası’na gönderilen genelgede Ramazan pidesinin kilo fiyatının 6,70 TL’den, 7, 20 TL’ye yükseltildiği belirtildi.

 

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