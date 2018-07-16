Aref son durumu nasıl kobra ısırdı Aref'in kolu mu kesilecek?

Aref Ghafouri kimdir, aslen nereli ve Aref'e ne oldu soruları bir anda gündem oldu. Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve kısa sürede ün yapan sihirbaz Aref'in kolunu dün akşam gösteri yaptığı kobra yılanı ısırdı. Bileğinin hemen üstüne ısıran kobra yılanı panzehiri Türkiye'de olmadığı için Aref 24 saat hastanede bekletildi ve sonunda vize işlemlerinin ardından ambulans uçak ile Hindistan'a panzeri almaya gitti. Peki kobra ısıran Aref'ın bileği mi kesilecek, son durumu nasıl?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA DEVREYE GİRDİ: Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle vize krizi aşıldı ve geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref', özel uçakla tedavisi için Mısır'a gönderildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Aref Ghafouri’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Hülür, ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini, sokulan bölgede 'lokal zehirlenme' olduğunu ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini dile getirdi. Aref'in durumumun düne göre iyiye gittiği ifade edildi.

OLAY NASIL OLDU: Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

PANZEHİR BEKLENİYORDU CEVAP GELDİ: Aref Ghafouri'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren asistanı Yana Vinter, şunları söyledi:

"Hastaneye geldik tedbir amaçlı. Ama sonra Türkiye'de kobra yılanı panzehiri bulunmadığını öğrendik. Şu an bekliyoruz panzehiri bulmak için. Farklı girişimlerde bulunduk, sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor. Şu an durumunda sorun yok, normal, inşallah daha da iyi olacak panzehiri bulunduğu zaman."

GÖSTERİDE KULLANIYORDU: Panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi:

"Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil."

Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" diye konuştu.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı.

VİZE KRİZİ AŞILDI, AREF MISIR’A GÖNDERİLDİ: Antalya’da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı ’kobra’ cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, özel uçakla Mısır’a gönderildi.

Dün geceden beri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bekletilen Aref Ghafouri, Dişişleri Bakanlığı’nın girişimiyle vize sorununun aşılması üzerine havalimanına götürülmek üzere hazırlandı. Saat 12.45’te bir sağlık ekibi eşliğinde hastaneden çıkarılan Aref, özel ambulans uçağa bindirildi ve uçakta son kontrolleri yapıldı. Doktorların onayından sonra Aref Ghafouri’nin içinde bulunduğu uçak, saat 13.30’da Mısır’a gitmek üzere havalandı.

KOBRA YILANI ÖZELLİKLERİ ZEHRİ KAÇ SAATTE ÖLDÜRÜR: Kobra yılanı, Hindistan, Güney Asya ve Afrika gibi sıcak iklimin hüküm sürdüğü yerlerde yaşar. Kobragiller familyasına ait olan ve en fazla bilinen kobra yılanları kral kobra, Asya kobrası, tüküren kobra ve Mısır kobrasıdır. Bu yılan türlerinin en bilinen özellikleri boyunlarını dikerek yayvan hale getirmeleri ve kandil şeklini almalarıdır.

DİŞLERİ ZEHİR DOLU: Genellikle 1,6-3 metre kadar boyları olur. Oldukça zehirli olan yılanların çenelerinin ön tarafında kısa boylu zehir dişleri olur. Zehir etkisi sinir sistemini felç ederek etkili olur. Kurbanının ölümü kalbin atışını ya da diyaframın hareketlerini kontrol eden sinirlerin felç olmasıyla olur.

FELÇ EDEBİLİR: Bu yılanların insanlar tarafından rahatsız edilmesi halinde, ilk hareketleri kaçmak olur. Fakat sıkıştırıldıklarında kendilerini savunmaya geçerek saldırırlar. Kendilerine has şekli aldıklarında, ön kaburga kemikleri şemsiye gibi yukarıya ve öne doğru açılır, boynunun alt kısmındaki deri iyice gerilir. Bu şekilde boynunun alt kısmını genişleten tüm Afrika ve Asya yılanlarına kobra denilmesine rağmen, gerçek kobra yılanı "naja" cinsi olanlardır. Bugüne kadar bilinen Ortadoğu bölgesinde 2 adet, Asya'nın güneydoğusunda 1 adet ve Afrika'da 5 adet kobra türü vardır