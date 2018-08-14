Araçlar geçerken köprü çöktü! Onlarca ölü var...

İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. İtalyan polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada fırtında çöken köprü nedeniyle onlarca kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ARAÇLAR KÖPRÜYLE BİRLİKTE DÜŞTÜ...A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı saat 11.15 civarında çöktü. Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere düştüğü ve bazılarının enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ERN ENKAZ ALTINDA...İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesinin sürdüğü, bazı yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Devasa asma köprü çöktü onlarca ölü var! İşte olay yerinden ilk kareler HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

YAPISAL BİR SORUN OLABİLİR...Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

ULAŞTIRMA BAKANI: TRAJEDİ

İtalya Ulaştırma bakanı Danilo Toninelli ise, yerel basına yaptığı ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, kazayı 'büyük bir trajedi' olarak nitelerken, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldığını, kazaya neyin yol açtığını öğrenmek için henüz çok erken olduğunu söyledi ve incelemelerde bulunmak üzere bakan yardımcısı ile olay yerine gittiğini açıkladı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.