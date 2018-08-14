  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVİyilik tüm diyarları yakın eder
eposta yazdır zoom+ zoom-

Araçlar geçerken köprü çöktü! Onlarca ölü var...

Araçlar geçerken köprü çöktü! Onlarca ölü var...

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. En az 10 aracın da köprüyle birlikte çöktüğü belirtilirken, olay yerine ulaşan ambulans hizmetleri onlarca olayda ölü olduğunu belirtti. Bölgeden gelen son bilgilere göre çok sayıda da yaralının olduğu ifade ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-08-2018 14:21 - Güncelleme: 14-08-2018 15:15

İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü  şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. İtalyan polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada fırtında çöken köprü nedeniyle onlarca kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ARAÇLAR KÖPRÜYLE BİRLİKTE DÜŞTÜ...A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı saat 11.15 civarında çöktü. Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere düştüğü ve bazılarının enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ERN ENKAZ ALTINDA...İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesinin sürdüğü, bazı yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Devasa asma köprü çöktü onlarca ölü var! İşte olay yerinden ilk karelerDevasa asma köprü çöktü onlarca ölü var! İşte olay yerinden ilk karelerDevasa asma köprü çöktü onlarca ölü var! İşte olay yerinden ilk karelerDevasa asma köprü çöktü onlarca ölü var! İşte olay yerinden ilk karelerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

YAPISAL BİR SORUN OLABİLİR...Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

ULAŞTIRMA BAKANI: TRAJEDİ
İtalya Ulaştırma bakanı Danilo Toninelli ise, yerel basına yaptığı ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, kazayı 'büyük bir trajedi' olarak nitelerken, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldığını, kazaya neyin yol açtığını öğrenmek için henüz çok erken olduğunu söyledi ve incelemelerde bulunmak üzere bakan yardımcısı ile olay yerine gittiğini açıkladı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Araçlar geçerken köprü çöktü! Onlarca ölü var... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro