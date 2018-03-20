Araç sahiplerine kötü haber ilk kez bu kadar...

Dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 15 kuruş birden artacak.

Petrol Ürünleri İşverenler sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "21.03.2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Zammın ardından İstanbul'dan benzinin ortalama litre fiyatı 5.81 liraya yükselecek. Böylece benzin fiyatları şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış olacak.

Benzine en son 28 Şubat'ta zam gelmiş ve fiyatlar 5.55 liradan 5.66 liraya yükselmişti.