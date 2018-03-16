AP'nin skandal Afrin kararına hükümetten tepki

Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Afrin kentine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması gerektiği kararına imza atmıştı. AP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir tepki de Hükümet kanadından geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ "(AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı için, "AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir." açıklamasını yaptı.
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64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &UumDEVAMI »
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