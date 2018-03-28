AÖL sınav yeri öğrenme ekranı-AÖL sınav giriş belgesi alma

Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerleri MEB tarafından http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 2018 AÖL sınavlarında sınav giriş belgesi alacak öğrenciler aşağıdaki linkten AÖL sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

Sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından MEB sitesini erişimde ara ara sorun yaşanıyor. Aşağıda paylaştığımız linkten sitede yaşanan sorun çözüldüğü anda AÖL sınav giriş yerlerinizi ve sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz. İşte geçmiş yıllarda çıkmış sorular...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI: MEB tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.” denildi.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI



AÖL SINAVINA NELERİ GÖTÜRMEK GEREKİYOR: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.



AÇIK LİSEDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ…

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.