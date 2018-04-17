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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak (14-15 Nisan vize sınavı)

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak (14-15 Nisan vize sınavı)

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuç bilgisi erişim sayfası ne zaman açılacak? AÖF soru cevaplarını ekampus.edu.tr adresinden indirerek kontrol eden adaylar şimdi de gözünü AÖF sonuçlarına çevirdi. Daha önceki AÖF sonuçlarını sınavdan itibaren 15 gün içinde açıklayan Anadolu Üniversitesi'nin AÖF vize sonuçlarını bu ayın sonuna doğru açıklaması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 13:00 - Güncelleme: 17-04-2018 13:00

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak AÖF vize sınavı sonuç bilgisi haberimizde olacak. 14-15 Nisan's yapılan AÖF vize sonuçlarının sınav tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Daha önceki AÖF sonuçlarını 15 gün sonra adayların erişimine açana Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sonuç bilgisini de bu ay sonuna doğru açıklaması bekleniyor. AÖF sonuçlarını adaylar sonucanadolu.edu.tr adresinde TC şifreleri ya da kullanıcı şifreleri ile sorgulayabilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

2018 AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇ: 2018 yılı üzerinden sınav geçme notları, üniversite tarafından açıklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav geçme puanları:

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR: 14-15 Nisan AÖF sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde açıklanıyor. Geçen seneden önce değerlendirmeler 1 ay içerisinde açıklanırken, geçen sene başlayan yeni sistem ile puanlar 10 gün içerisinde kurumun resmi web sayfasında yayınlanıyor. En geç 25 Nisan 2018 tarihinde açıklanması tahmin ediliyor.

AÖF NOT HESAPLAMA 2018: Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu internethaber.com.tr'de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak.

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR: AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir. AÖF not hesaplama çok kolay yapılan bir işlemdir. Ancak bu yıl AÖF not hesaplama biraz zorlaştırıldı. Alışık olmadığımız bir hesaplama sistemi olduğu için kafamız biraz karışabilir. Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.

Örnek:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

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