AÖF sınav sonuçları açıklanıyor bugün açıklandı mı sorgulama

AÖF güz dönemi 12-13 Ocak'ta yapıldı, binlerce öğrenci ise AÖF sonuçlarına kilitlendi. Sınavın ardından yaklaşık 10 gün geçti ve AÖF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı araştırmaları hız kazandı. AÖF sınav sonuçlarının en geç yarın, 23 Ocak çarşamba günü açıkalanması bekleniyor. Öte yandan AÖF kayıt yenileme tarihleri ve kayıtların nasıl yapılacağı da araştırılan bir başka konu...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AÖF sınav sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Sonuçlar genellikle sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15-20 gün sonra açıklanıyor. Fakat bir önceki AÖF sınavının sonuçları 10. günde açıklanmıştı. Şimdi beklentiler 22 Ocak'a çevrilmiş durumda...

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN: Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME: Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Öğrenci, ders seçim (ekle/sil) işlemlerini; kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelinmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçim (ekle/sil) işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

Ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçim (ekle/sil) işlemi yapılması mümkün değildir.

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibarıyla ders seçimi öğrenciye bırakıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5'inci ve 7'nci yarıyıllardan; 2' nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6'ncı ve 8'inci yarıyıllardan; 3'üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7'nci yarıyıldan; 4'üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8'inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

Lisans programında okurken önlisans diploması almak isteyen öğrenciler Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerini seçmeleri gerekir.

2018-2019 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.

2018-2019 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır.

Yabancı Dille öğretim yapılan programlarda dil yeterliğini sağlayamayanlar kayıt yeniletemeyecektir.

Ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ders Seçim İşlemi Sonunda Yazıcıdan Dökümü Alınacak Belge

Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler, bilgi amaçlı olarak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasının çıktısını alabilir. Bu sayfada öğrencilerin ders seçim (ekle/sil) işlemi sonucunda; Alacağı Dersler, Bıraktığı Dersler, Ödeme Bilgisi, Sınav Merkezi Değişiklik Tarihleri ve Sınav Tarihleri bilgileri yer almaktadır.