Antalya Valisi'nin 'kahvaltı ve sigara yasağı' TT oldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, memurların mesai saatleri içinde kahvaltı yapmasına ve sigara içmelerine yasak getirdi ve Twitter'da gündem oldu. Vatandaşların resmi kurumda hızlı hizmet alabilmeleri için resmi kurum personellerine uyarılarda ve talimatlarda bulunan Vali Karaloğlu, 2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda bazı yasaklar getirmişti.

Geçtiğimiz yıl ‘açık alanda içki yasağı’ ile gündeme gelen Karaloğlu'nun yeni yasağı, kamu kurum ve kuruluşlarında memurların mesai başladığında kahvaltı masaları hazırlayarak kahvaltı yapmaları ve ellerine çay kupalarını alarak sigara içmeleri konusunda oldu.

Resmi kurumlar için alınan "kahvaltı ve sigara yasağı", sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vali Karaloğlu için Twitter’da ‘Antalya Valisi’ adı altında 2 bine yakın tweet paylaşılırken, yine Twitter'daki "yasak kararını destekliyor musunuz?" anketine katılanların yüzde 79'u da 'evet' cevabı verdi.



Vali Karaloğlu yasakla ilgili şunları söylemişti: "Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım. İkinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çirkin

görüntü oluşturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar."

Vali Karaloğlu'ndan mesai saatinde kahvaltı yasağı