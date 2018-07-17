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Anneden dehşete düşüren hareket

Anneden dehşete düşüren hareket

Şanlıurfa'da, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evde unuttuğu anahtarını çocuğuna aldırmak isteyen annenin yaptığı hareket herkesin yüreğini ağzına getirdi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 17:45 - Güncelleme: 17-07-2018 17:45

Şanlıurfa'da, anahtarını evde unutan kadın, beline ip bağladığı küçük çocuğunu çatıdan balkona sarkıtarak, eve soktuktan sonra kapıyı açtırdı.
Olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

Apartmanın 5’inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için tehlike bir yöntem kullandı. 5- 6 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çatıdan balkona sarkıttı. Bu sırada korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı.

Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, çocuğunun hayatını tehlikeye sokan kadına tepki gösterdi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Recep 17 Temmuz 2018 18:37 O anne niye yapmış biliyor musunuz? Kocasına söylese dayak yiyecek kıyamet kopacak da ondan. Yoksa kadın neden yapsin. Ha yaptığı doğru mu? Tabiki değil..

    CEVAP YAZ 2 1

  • Misafir 17 Temmuz 2018 18:43 Çocuk düşüp ölse adam karısına sevgiyle yaklaşacaktı dimi. Saçmalamışssın

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