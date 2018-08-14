  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVİyilik tüm diyarları yakın eder
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ankara'da sivil toplum kuruluşları döviz ve altın bozdurdu

Ankara'da sivil toplum kuruluşları döviz ve altın bozdurdu

Ankara 15 Temmuz Platformu'na bağlı 90 STK, ANKESOB ve Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyeleri, döviz ve altın bozdurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-08-2018 14:15 - Güncelleme: 14-08-2018 14:15

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), Ankara 15 Temmuz Platformuna bağlı 90 sivil toplum kuruluşu ve Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek verdi.

ANKESOB Genel Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara'da bir döviz bürosu önünde yaptığı açıklamada, esnaf odaları olarak devletin ve milletin yanında olduklarını, bütün dolar ve avrolarını bozduracaklarını söyledi.

Yaklaşık bir haftadır bu kampanyaya destek verdiklerini kaydeden Ar, "113 esnaf odası ve 100 bin esnafa çağrı yaptık. Onlar da ellerindeki dövizlerini bozduruyorlar. 1 milyon dolara yakın dövizin bozdurulduğunu biliyoruz. Halkımızı da Türk lirasına destek olmaya çağırıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından ANKESOB'a bağlı esnaf odaları temsilcileri, döviz ve altınlarını bozdurdu.

"ABD ürünlerini hayatımızdan çıkaralım"
Ankara 15 Temmuz Platformu Başkanı Mustafa Kır ise vatandaşları yerli ve milli olan ürünleri kullanmaya davet ederek, "ABD dolarının yanında, ürünlerini de boykot etmeliyiz. Gelin hep beraber ABD ürünlerini hayatımızdan çıkaralım." çağrısında bulundu. 

15 Temmuz darbe girişiminde canlarını feda etmek için meydanlara çıktıklarını hatırlatan Kır, "Dün nasıl canımızı hiçe saydıysak bugün de mallarımızı feda etmeye hazırız. Bu ekonomik hamleler, inşallah milli paramıza ve yerli üretimlerimize dönmek için bir fırsat olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk Lirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"
Ankara 15 Temmuz Platformu Genel Sekreteri Ayhan Çetinkaya, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sektör ve hemşehri dernekleri olarak Türkiye'nin gücüne ve büyümesine inandıklarını belirtti. Çetinkaya, "Milletimizin istiklaline ve istikbaline kast edenlere, bu vatanın birliğine, dirliğine ve ekonomik bağımsızlığına darbe vurmaya çalışanlara karşı milli ve yerli hassasiyetlerimizle üretmeye, daha çok çalışmaya ve milli para birimimiz Türk lirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yaşanan sıkıntıların suni ve geçici olduğuna işaret eden Çetinkaya, "Suni finansal saldırıda bulunan şer odakları boşuna heveslenmesinler, bilsinler ki aziz milletimizin vatan sevgisi dolardan değil imandandır." dedi.

"Gerekirse şeref aylığımızı bağışlarız"
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı adına açıklama yapan Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş, doları olanları döviz büroları ve bankalara davet etti. 

Erdoğmuş, "Gün, ülkemize sahip çıkma günüdür. Biz gazilerin doları yok ama şeref aylığımız var ve gerekirse şeref aylığımızı devletimize bağışlarız." şeklinde konuştu.

Döviz bozduran vatandaşlardan Gökhan Tarap ise "Bu vatanın bir ferdi olarak bunu partiler üstü bir mesele olarak görüyorum. Bütün milletimizi elini taşın altına koymaya davet ediyorum." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ankara'da sivil toplum kuruluşları döviz ve altın bozdurdu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakan 14 Ağustos 2018 14:44 döviz bürosunda bozudurmanın ne gibi bir faydası olabilir arkadaş yahu... gidin devlet bankalarına yatırın paranızı

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro