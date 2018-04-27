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Ankara'da gazilere saldıran sanıkların cezası belli oldu

Ankara'da gazilere saldıran sanıkların cezası belli oldu

Gaziler Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ve Astsubay Muzaffer Oktay ile ailelerini darp ettikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan Doğan Çiçek'e 9 yıl, Osman Yılmaz'a 3 yıl 9 ay, Tamer Görkem'e de 5 ay hapis cezası verildi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 16:40 - Güncelleme: 27-04-2018 16:40

Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile müşteki gaziler, Milli Savunma Bakanlığı, TSK Dayanışma Vakfı, Jandarma Genel Komutanlığı avukatları ve Kara Kuvvetleri Hukuk Hizmetleri Başkanlığı avukatları katıldı.

Sanıkların ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından Hâkim Mehmet Tokyürek kararı açıkladı.

CEZALARI AÇIKLANDI
Sanık Doğan Çiçek, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından toplam 9 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuksuz sanık Osman Yılmaz ise "kasten yaralama", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sanığa, ayda 2 defa imza atma ve yurtdışına çıkma yasağı şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Tamer Görkem de "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, bu suça ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Diğer sanıklar Barış Yumuş, Batuhan Öğüt ve Enes Kılıç ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

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  • ALİ 27 Nisan 2018 17:28 AZ VERMİŞLER...BÖYLE HUKUKMU OLUR.

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