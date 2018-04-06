ANAR'dan bomba anket! Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur?

ANAR Araştırma Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu 2019 cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti-MHP ittifakının oy oranının 16 Nisan referandumundaki düzeyde olduğunu ifade etti. Uslu geçtiğimiz günlerde de "Temmuz ayında erken seçim kararı alıp, yaz boyunca kampanya yapıp sonbaharda da seçime gidebilir. AK Parti açısından rasyonel olan bu şekilde hareket etmesidir" demişti.

AK Parti-MHP ittifakının ittifakın oyunun ne kadar olduğu ile ilgili anketler peş peşe gelirken, AK Parti'ye de anketler yapan ANAR Araştırma Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu'dan çarpıcı bir analiz daha geldi.

REFERANDUM OYLARI SABİT.. Uslu,"Referandumda parti tabanları nasıl tepki verdilerse aşağı yukarı o tepki ya da tutumlarını sürdürüyor" diyerek, referandumdaki sonuçların büyük oranda korunduğunu belirtti.

1+1=2 ETMEZ AMA ERDOĞAN'IN OYU... Uslu ittifakın "cumhurbaşkanı seçiminde 1+1=2 etmeyeceğini" vurgularken, "cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'ın oyunun yüzde 51.5- 52 arasında olduğunu görüyoruz" dedi.

İTİTFAK MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE YÜZDE 55'İ GEÇEBİLİR... ANAR Genel Müdürü Uslu, AK Parti-MHP ittifakının cumhurbaşkanı seçiminde referandumdaki düzeyde olmasına karşın, parlamento seçiminde daha yüksek oy alacağını söyledi. Uslu, "Şu an için biz parlamento oylarına baktığımızda bu ittifakın yüzde 55'lerin üzerine çıkabileceğini görüyoruz. İki partinin oy toplamları, yüzde 55-56 arasında bir rakama ulaşıyor" dedi.

Bomba erken seçim yorumu tarih bile verdi

MUHALEFETİN YÜZDE 43 TAHMİNİ... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyu önünde Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 60 oy alacaklarını iddia ederken, CHP kurmayları, kendilerine ulaşan bilgileri paylaşırken "Şu ana kadar ölçümlerin hiçbirinde AK PARTİ-MHP ittifakı yüzde 50+1'i aşamıyor" rahatlığı içinde konuşuyor. Son günlerde muhalefet kulislerinde son anketlerde AK Parti-MHP oy oranının yüzde 43 olduğu bilgisi de seslendirilmeye başlandı.

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