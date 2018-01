Anadolu Üniversitesi AÖF 14 Ocak sınav bilgi sonucu

Anadolu Üniversitesi AÖFfinal sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı için gözler bir kez daha anadolu.gov.tr adesine çevrildi. 13-14 Ocak tarihinde güz dönemi final sınavına giren öğrenciler için son tarih 29 Ocak pazartesi. AÖF sınav sonuçlarının heran erişime açılması bekleniyor. AÖF sonuç bilgisinin anadolu.gov.tr adresinde saat 16.00'da erişime açılması bekleniyor.

AÖF sonuç açıklama final sınav sonuçları açıklanıyor aof final sınav sorgu ekranı heran erişime açılabilir. 13-14 Ocak'ta AÖF sınavına giren öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Daha önceki sınav sonuçlarını 15 gün içinde açıklayan AÖF için son tarih 29 Ocak.

AÖF final sınav sonuç ekranı anadolu.edu.tr ile birlikte internethaber.com'da olacak. Öğrenciler aöf sonuçlarını TC kimlik numaraları ile öğrenecek. AÖF sonuç bilgisi öğrencilerin adresine posta ile yollanmayacak onlne olarak öğrenciler aöf final sonuçlarını sorgulatabilecek.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?:Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci sistemi üzerinden (https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx) sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

SINAV SONUÇ İTİRAZI: Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF ÖĞRENCİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER:AÖF öğrencilerinin sınavlarla ve derslerle alakalı bilmesi gereken bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar ise şu şekildedir:

Genel Not Ortalaması – AÖF öğrencilerinin bütün dönemlerde aldığı derslerin toplam not değerleri ve toplam kredilerine bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır.

Ders Geçme – AÖF ders geçme işleminde söz konusu dersin harf notuna bakılmaktadır. Eğer bu not CC ve üzeri ise o ders geçilmiş demektir.

Dersten Kalma – Dersten geçme gibi dersten kalma durumunda da dersin harf notuna bakılmaktadır. Bu da ders FF ise o dersten kaldığınız anlamına gelmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme – Ders harf notunuz CD, DC veya DD ise söz konusu derslerden koşullu geçtiğiniz anlamına gelmektedir. Bu şekilde geçmek için ise bir sonraki dönemde Genel Not Ortalaması 2.0’ın üzerinde olmalıdır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI: 84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti /71 – 76 BA 3,30 Geçti/ 66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti/ 56 – 60 CB 2,30 Geçti /50 – 55 CC 2,00 Geçti /46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti /40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti /33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF NEDİR:Uzaktan öğretim, “öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan” çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

2015-2016 öğretim yılında “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Sağlık Yönetimi”, “Sosyal Hizmet” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programları yeni açılmıştır.

