Ampute milli takımı finale yükseldi!

Meksika'da gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda tarih yazmaya devam eden Ay-Yıldızlılar, yarı final maçında ev sahibi Meksika'yı Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-0'la geçmeyi başararak namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.
Brezilya'yı 2-1 yenen Angola, finalde Milli Takımın rakibi oldu. Final mücadelesi bu gece TSİ 05.00'te başlayacak.
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